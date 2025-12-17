إصابة 6 أشخاص في إنقلاب أتوبيس بالطريق الأوسطي بالشرقية

أصيب 6 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث إنقلاب اتوبيس 26 راكب تابع لأحد المصانع بمدينة العبور بالطريق الاوسطى بعد نزله المنير اتجاه العبور وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
