رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر بمناسبة عيد الفطر المبارك

يهنئ رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكافة القيادات الإسلامية وجموع المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما قدّم رئيس الأساقفة خالص تهانيه إلى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، واللواء إبراهيم صابر محافظ القاهرة، متمنيًا لهم أن يوفقهم الله في خدمة الوطن.

وقال رئيس الأساقفة: "يسعدنا أن نتقدم بخالص التهنئة إلى جميع المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين الله أن يعيده على وطننا بالخير والبركات، وأن يملأ قلوبنا بالسلام والمحبة، ويحفظ مصر دائمًا في أمن واستقرار ووحدة بين جميع أبنائها."