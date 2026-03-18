رئيس الكنيسة الأسقفية يهنئ فضيلة المفتي بمناسبة عيد الفطر المبارك

زار رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، فضيلة المفتي الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، لتهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، بمشاركة المطران الدكتور منير حنا، مدير المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة ورئيس الأساقفة الشرفي، والعميد هانئ شنودة، راعي كاتدرائية جميع القدسين، والقس ماثيو أندرسون، مسئول الدراسات الأكاديمية بالمركز، والقس سمير داود، مدير المبادرات بالمركز، مؤكدين عمق العلاقات الطيبة التي تجمع بين الشعب المصري.

وأعرب رئيس الأساقفة سامي فوزي والوفد المرافق له خلال الزيارة عن خالص تهانيه وتمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالخير والسلام، مشيدًا بروح المحبة والتعاون التي تسود المجتمع المصري.

من جانبه، أعرب فضيلة المفتي عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا أهمية تعزيز قيم التعايش المشترك وترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية بين جميع أبناء الوطن.

وأشاد رئيس الأساقفة سامي فوزي بروح المحبة الصادقة التي تجمع بين فضيلة المفتي وفضيلة شيخ الأزهر، والتي تتجلى بوضوح في المقال الذي كتبه المفتي ضمن كتاب "في محراب الطيب"، حيث عبّر من خلاله عن تقديره العميق ومشاعره الأخوية الصادقة.

كما نوّه رئيس الأساقفة بالتوصيات الراقية التي تضمنها فضيلة المفتي في الكتاب، والتي تعكس رؤية واعية نحو تعزيز قيم التعايش والسلام المشترك بين أبناء الوطن الواحد.