قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اول رد إيراني على قصف حقل باريس للغاز
قنصوة ومجدي يعقوب يناقشان تعزيز التعاون المشترك لدعم الرعاية الصحية في مصر وإفريقيا
البيت الأبيض: ضرب 7800 هدف إيراني وتدمير 100 سفينة
قطر: استهداف البنية التحتية للطاقة تهديد للأمن العالمي ولشعوب المنطقة والبيئة
الحكومة توافق على تخصيص عدة أراض بالمحافظات لإقامة مشروعات
مع وداع رمضان.. علي جمعة يوضح كل ما تريد معرفته عن زكاة الفطر وقيمتها هذا العام
إعادة فتح جزئي لطريق سفاجا قنا وتحويلات بديلة بسبب سوء الأحوال الجوية
قبل طرحه بالأسواق.. الأمن بداهم مصنع لإنتاج كحك العيد مجهول المصدر بالقاهرة
إعلام إيراني: 4 مواقع في منشأة بوشهر للغاز تعرضت لهجوم إسرائيلي
عسكري إيراني: استهداف حقل عسلوية للغاز جريمة حرب لن تمر دون رد
ألمانيا تطالب بوضع خطة واضحة لضمان إنهاء الحرب على إيران في أقرب وقت
البورصة تختتم رمضان بصعود جماعي وربح 50 مليار جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رئيس الكنيسة الأسقفية يهنئ فضيلة المفتي بمناسبة عيد الفطر المبارك

ميرنا رزق

زار رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، فضيلة المفتي الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، لتهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، بمشاركة المطران الدكتور منير حنا، مدير المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة ورئيس الأساقفة الشرفي، والعميد هانئ شنودة، راعي كاتدرائية جميع القدسين، والقس ماثيو أندرسون، مسئول الدراسات الأكاديمية بالمركز، والقس سمير داود، مدير المبادرات بالمركز، مؤكدين عمق العلاقات الطيبة التي تجمع بين الشعب المصري.

وأعرب رئيس الأساقفة سامي فوزي والوفد المرافق له خلال الزيارة عن خالص تهانيه وتمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالخير والسلام، مشيدًا بروح المحبة والتعاون التي تسود المجتمع المصري.

من جانبه، أعرب فضيلة المفتي عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا أهمية تعزيز قيم التعايش المشترك وترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية بين جميع أبناء الوطن.

وأشاد رئيس الأساقفة سامي فوزي بروح المحبة الصادقة التي تجمع بين فضيلة المفتي وفضيلة شيخ الأزهر، والتي تتجلى بوضوح في المقال الذي كتبه المفتي ضمن كتاب "في محراب الطيب"، حيث عبّر من خلاله عن تقديره العميق ومشاعره الأخوية الصادقة. 

كما نوّه رئيس الأساقفة بالتوصيات الراقية التي تضمنها فضيلة المفتي في الكتاب، والتي تعكس رؤية واعية نحو تعزيز قيم التعايش والسلام المشترك بين أبناء الوطن الواحد.

رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي المفتي عيد الفطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

جبل من ذهب تحت الأرض .. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

هلال شهر شوال

عبر 7 لجان.. «البحوث الفلكية» يستطلع هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر الخميس

استطلاع هلال شهر شوال

الإفتاء تستطلع غدا هلال شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

أحمد شوبير

قدّر ولطف .. «شوبير» عن تطورات حالة نجم بيراميدز بعد الإغماء وابتلاع اللسان

رئيس الاتحاد السنغالي السابق

رئيس الاتحاد السنغالي السابق يتحدّى «كاف»: لن نسلّم الكأس وسنصعّد لأعلى جهة دولية

منتخب السنغال

خبير لوائح رياضية : سيتم قبول استئناف السنغال .. في هذه الحالة

صلاة عيد الفطر 2026

توقيت صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمحافظات.. متى تبدأ صلاة العيد؟

خالد طلعت

خالد طلعت يتوقع حكمًا نهائيًا لصالح السنغال في المحكمة الرياضية

ترشيحاتنا

المقلوبة

طريقة عمل المقلوبة.. أكلة فخمة بطعم لا يقاوم

البشرة

يعالجها مش بس يخفيها .. مادة غير متوقعة تعيد جمال البشرة

سكوالين

يعالج التجاعيد والاسمرار .. سيروم جديد يمنح البشرة فوائد سحرية

بالصور

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر

لمرضى السكري.. احرص على تناول هذا النوع من الخضار في رمضان

توزيع 1200 كرتونة مواد غذائية و3 آلاف قطعة أحذية وملابس على المستحقين بالشرقية

بتكلفة 67 مليون جنيه.. دعم منظومتي النظافة والحماية المدنية بمعدات حديثة بالشرقية

فيديو

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد