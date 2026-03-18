للتهنئة بعيد الفطر.. محافظ بورسعيد يستقبل وفدين للكنائس الأثقفية والانجيلية

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، وفدًين من الكنيسة الإنجيلية برئاسة القس بهاء رشاد، والكنيسة الاسقفية برئاسة القمص مينا حلمي وذلك لتقديم التهنئة بـ عيد الفطر المبارك.

وخلال اللقاء، رحب محافظ بورسعيد بوفدى الكنائس، معربًا عن تقديره لهذه اللفتة الطيبة التي تعكس عمق العلاقات وروح المحبة والتآخي التي تجمع أبناء الشعب المصري، مؤكدًا أن مثل هذه المناسبات تعكس قوة النسيج الوطني ووحدة الصف بين أبناء الوطن.

لتقديم التهاني بعيد الفطر محافظ بورسعيد يستقبل الوفود الكنسية

وأشار المحافظ إلى أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في التعايش والتلاحم بين جميع أطياف المجتمع، حيث تسود قيم التسامح والمحبة، مؤكدًا أن أبناء الوطن شركاء في مسيرة البناء والتنمية.

من جانبهما أعرب القس بهاء رشاد و القمس مينا حلمى وأعضاء الوفدين عن خالص تهانيهم لمحافظ بورسعيد ولأبناء المحافظة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنين دوام الأمن والاستقرار والتقدم لمصر وشعبها.