30 مارس .. أولى جلسات محاكمة قاتلة عروس بورسعيد

حددت محكمة جنايات بورسعيد جلسة 30 مارس لبدء أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل عروس بورسعيد، في القضية المتهمة فيها دعاء ناصر محمود مهران بقتل المجني عليها فاطمة ياسر خليل إبراهيم إسماعيل داخل منزل أسرة الأخيرة بدائرة قسم الجنوب أول بمحافظة بورسعيد.

وأعلن المستشار محمد عصام محامي أسرة الضحية، أن جهات التحقيق قد أسندت للمتهمة قتلت المجني عليها عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد.



وتضمن أمر إحالة القضية تفاصيل الواقعة، إذ كانت المجني عليها ووالدتها متواجدتين داخل مسكن المتهمة، وصادفتها الأخيرة بالطابق الأول العلوي، فدار بينهما حديث سرعان ما تحول إلى مشادة كلامية حادة عقب عبارات وجهتها المجني عليها إليها.



وأضافت أوراق التحقيقات أن المتهمة استشاطت غضبًا، فاندفعت تدفع المجني عليها بعنف شديد أطاح بها أرضًا، ثم ارتمت فوق جسدها جاثمة بركبتيها تضغط عليها، وأطبقت قبضتها على غطاء رأسها «شال» كان ملتفًا حول عنقها، وجذبته بقوة محكمة ككماشة خانقة، وظلت تشده بلا رحمة قرابة دقيقتين حتى خارت قواها وخمدت حركتها.

وأكد أمر الإحالة أن المتهمة لم تُرخ قبضتها إلا بعد أن لفظت المجني عليها أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة، محدثة بها الإصابات التي أثبتها تقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياتها.