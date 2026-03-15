قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ بورسعيد يكرم الطلبة الفائزين بمسابقة «ورتل القرآن ترتيلا» على مستوى المحافظة

محافظ بورسعيد يشيد بالمستوى المتميز للطلاب و يوصيهم بالمداومة على حفظ و تلاوة القرآن الكريم
محافظ بورسعيد يشيد بالمستوى المتميز للطلاب و يوصيهم بالمداومة على حفظ و تلاوة القرآن الكريم
محمد الغزاوى

كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، الطلبة والطالبات الفائزين في مسابقة "ورتل القرآن ترتيلا"، التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، ومحمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك تكريمًا للجهود المتميزة التي بذلها الطلاب في تلاوة القرآن الكريم وترسيخ القيم الدينية.

محافظ بورسعيد يشيد بالمستوى المتميز للطلاب ويوصيهم بالمداومة على حفظ وتلاوة القرآن الكريم

وأشاد المحافظ بأهمية مثل هذه المسابقات الدينية التي تنمي القيم الروحية وتعزز الارتباط بكتاب الله تعالى لدى الطلاب في هذا الشهر الفضيل، مؤكداً أنها تساهم في صقل شخصياتهم وغرس المبادئ الدينية في نفوسهم.

وأثنى على الدور الكبير الذي قامت به مديرية التربية والتعليم وإداراتها التعليمية في تنظيم المسابقة وتوفير بيئة تعليمية محفزة على التميز والإبداع.

كما أثنى محافظ بورسعيد على المستوى المتميز للطلبة و الطالبات في تلاوة القرآن الكريم.

وأوصى المحافظ الطلاب بالمداومة والاستمرار على حفظ وتلاوة القرآن الكريم.

وجاءت نتائج المسابقة على النحو التالي: 

نال الطالب آدم أحمد خليل، المقيد بمدرسة أبو عبيدة بن الجراح الابتدائية التابعة لإدارة الزهور التعليمية، المركز الأول في المرحلة الابتدائية.

حصلت الطالبة ملك السيد العربي، المقيدة بمدرسة التوكيلات الملاحية الابتدائية التابعة لإدارة جنوب التعليمية، على المركز الثاني.

وفي المرحلة الإعدادية، جاء الطالب محمد أسعد البساطى، المقيد بمدرسة أبو بكر الرسمية لغات التابعة لإدارة شمال التعليمية، والطالبة هنا جميل عبد الغفار، المقيدة بمدرسة الرسالة الخاصة التابعة لإدارة جنوب التعليمية، في المركز الثاني.

أما في المرحلة الثانوية، فقد نال الطالب إبراهيم محمود إبراهيم، المقيد بمدرسة شهداء يناير الثانوية التابعة لإدارة بحر البقر التعليمية، المركز الأول، بينما حصل الطالب أحمد ناصر فاضل، المقيد بمدرسة الشهيد أحمد سامى الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة شمال التعليمية، على المركز الثاني.

وأهدى المحافظ الطلاب الفائزين شهادات تقدير وميداليات و مكافآت مالية تقديرا لتميزهم و اجتهادهم.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغا بجميع الأنشطة التربوية والتعليمية التي تساهم في تطوير العملية التعليمية وتعزيز مهارات الطلاب وصقل شخصياتهم.

وشدد على أن تكريم الطلاب المتميزين يأتي ضمن رؤية المحافظة لدعم الإبداع والتميز في جميع المجالات التعليمية وتوفير بيئة محفزة لتحقيق الإنجازات على المستوى المحلي والوطني.

جدير بالذكر أن المسابقة أقيمت وفق جدول زمني محدد شمل مراحل التصفيات في الإدارات التعليمية المختلفة وصولاً إلى التصفيات النهائية على مستوى المحافظة.

وقد اشترك في المسابقة 800 طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية، وفاز 6 طلاب بواقع اثنين من كل مرحلة تعليمية.

وقد تمت جميع الفعاليات تحت إشراف محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وبالتعاون مع توجيه عام اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية، لضمان تنظيم المسابقة وفق أعلى معايير الجودة والشفافية، وتحقيق الغاية التعليمية والدينية المرجوة.

بورسعيد محافظ بورسعيد التربية والتعليم تعليم بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد