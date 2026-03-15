محافظ بورسعيد يستقبل لجنة من وزارتي الإسكان والبيئة لمتابعة موقف مشروعات الإسكان التنفيذي

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، لجنة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات الإسكان الجارية بالمحافظة، وبحث سبل دفع معدلات العمل بها.

وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والمهندس تامر الشحات مدير مديرية الإسكان ببورسعيد و المهندسة نيرمين نشأت مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة

محافظ بورسعيد بوجه بسرعة الانتهاء من المشروعات السكنية الجارية ودراسة إمكانية بناء مساكن جديدة

وضمت اللجنة ممثلين عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقطاع الإسكان، وقطاع التشييد بوزارة الإسكان، إلى جانب ممثل التخطيط العمراني بوزارة الإسكان، وممثل وزارة البيئة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمشروعات الإسكان بالمحافظة والتأكد من سير العمل وفق الخطط الزمنية المحددة

وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها بالمحافظة، وفي مقدمتها مشروع 66 عمارة استثماري و مشروع 53 عمارة استثماري، ومشروع 111 عمارة بجوار مساكن محمد مهران جنوب بورسعيد ، حيث جرى بحث معدلات التنفيذ الحالية وآليات تسريع وتيرة العمل بالمشروعات، بما يضمن الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المقررة ودراسة إمكانية بناء مساكن جديدة

وأكد محافظ بورسعيد خلال اللقاء حرص المحافظة على المتابعة المستمرة لمشروعات الإسكان، باعتبارها من المشروعات الحيوية التي تستهدف توفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تعترض سير العمل

كما وجه المحافظ بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، مع سرعة الانتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، بما يسهم في دعم خطط الدولة في مجال التنمية العمرانية وتوفير مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات لأهالي بورسعيد