استجابت محافظة بورسعيد لمجموعة من طلبات النائبة الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، الخاصة بتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والمداخل الرئيسية للمدينة، وذلك في إطار متابعة مطالب المواطنين وتحسين الحركة المرورية بالمناطق الحيوية بالمحافظة.



وقدمت النائبة أمل عصفور خلال لقاء سابق مع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، مجموعة من الطلبات والمقترحات، تضمنت تطوير مدخل المدينة الغربي والحد من تراكمات الردش والقمامة التي تعوق دخول الأندية الجديدة وتؤثر على السكان، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق واستكمال أعمال الإنارة، وتطوير مدخل المدينة الجنوبي والطريق المؤدي إلى منفذ الرسوة وعمارات النورس، إلى جانب إعادة رصف الطريق الممتد من منطقة عزبة الجبالي حتى مدخل كوبري النصر لتحسين السيولة المرورية، وترميم الجدار الجمالي بمدخل المدينة وتطوير وتنظيم المسارات المؤدية لكوبري النصر لضمان انسيابية الحركة وتخفيف التكدسات المرورية.

استجابة لطلبات النائبة أمل عصفور.. محافظ بورسعيد يوجّه بتطوير مداخل المدينة ورفع كفاءة الطرق

وفي أول خطوة، تفقد المحافظ منطقة النوادي بالمدخل الغربي للمدينة ووجّه برفع تراكمات الردش والقمامة وتطوير المنطقة بالكامل، كما أكّد على الجهات المعنية البدء في تنفيذ باقي الطلبات بالتوازي لضمان تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.



من جانبها، أعربت النائبة أمل عصفور عن شكرها وتقديرها للمحافظ على سرعة الاستجابة، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس حرصًا مشتركًا على تحقيق مصلحة المواطنين وتحسين البنية التحتية والمظهر العام للمدينة.