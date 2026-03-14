السيطرة على حريق نشب بمقطورة محملة بالقطن جنوب بورسعيد

نجحت قوات الحماية المدنية فى اخماد حريق نشب بمقطورة سيارة نقل على محور 30 يونيو بالقرب من مدخل بورسعيد الجنوبي

كان قائد سيارة نقل بمقطورة أثناء مروره بمحور 30 يونيو جنوب بورسعيد لاحظ اشتعال النيران بشكل مفاجئ فى حمولة مقطورة السيارة التى يقودها

وعلى الفور بعد توقفه وعدم قدرته على السيطرة على النيران المشتعلة بحمولة القطن فى المقطورة سارع بفصل السيارة و ابعادها عن المقطورة و طلب الاستغاثة بوحدات الحماية المدنية

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية من نقطة المنطقة الصناعية الأقرب لموقع الحادث للسيطرة ودعمها بوحدات من المناطق المختلفة

فتح الطريق واتمام أعمال التبريد

وتمكنت القوات من السيطرة على النيران المشتعلة بسبب الرياح الشديدة نتاج سوء الأحوال الجوية وبدأت أعمال التبريد

فيما بدأ الطريق يعود لحركته الطبيعية بعد ان توقف قرابة الساعة نتاج عمليات السيطرة على الحريق و إتمام أعمال التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة اخرى

وتباشر أجهزة بورسعيد الأمنية تحرياتها حول الحادث وملابساته وحصر التلفيات بالحمولة و المقطورة