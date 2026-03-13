المصري بالأبيض وشباب بلوزداد بالأحمر غدا في الكونفيدرالية

انتهت منذ قليل وقائع الاجتماع الفني والتنسيقي الخاص بمباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق شباب بلوزداد الجزائري، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غد السبت على استاد السويس الجديد.



وخلال الاجتماع الذي أقيم بقاعة كبار الزوار باستاد السويس تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارسه اللون السماوي ، فيما سيرتدي فريق شباب بلوزداد الطاقم الأحمر الكامل وسيرتدي حارسه اللون الأسود.



ومثل المصري في الاجتماع اللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي واللواء حمدي عثمان مدير أمن النادي والكابتن محمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتور عزيز شمام ، طبيب الفريق والكابتن إبراهيم غانم، مسئول المهمات.

و ترأس الاجتماع مراقب المباراة الأوغندي يوسف أويي، بحضور المنسق العام للمباراة الكيني فرانكلين أوبيمبي، والصومالي علي محمد أحمد مراقب الحكام، والمنسقة الإعلامية للمباراة إيناس مظهر والسيراليوني محمد فريمان مهام المنسق الأمني للمباراة وكذلك ممثلي الجهات المعنية ممثلة في مديرية أمن السويس ومسئولي الاستاد وفرع الاتحاد المصري لكرة القدم بالسويس.