قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. صلاة التهجد من الحرمين الشريفين
عقب تحريك أسعار المواد البترولية.. أسعار تذاكر وسائل النقل العام الجديدة
أب ولكن فجر القضية.. بماذا يشعر الطفل عند صراع الوالدين بعد الطلاق
بسبب تضارب مواعيد الدوري.. خبير تحكيمي يهاجم قرعة الأهلي وبيراميدز
تحطم طائرة تزويد وقود أمريكية في العراق والجهود جارية لإنقاذ الطاقم
طريقة حسم بطل الدوري المصري عند تساوي الفرق في النقاط
رفقة زوجته.. وصول هاني شاكر إلى باريس لتلقى العلاج
اللاعب دا هيمشي مجانا .. قرار نهائي في الأهلي يخص رباعي الفريق .. خاص
لو وافقت ليلة 23 رمضان يوم الجمعة فهل تكون ليلة القدر؟ ترقب علاماتها
6450 جنيها آخر سعر لعيار 18 اليوم 13-3-2026
صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور
ميار الببلاوي: حنان ترك أخذت دوري في مسلسل نصف ربيع الآخر.. لكن أنا لم أهاجمها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالصور.. محافظ بورسعيد : تكثيف المتابعة الميدانية لتحسين خدمة المواطنين

محافظ بورسعيد: تكثيف المتابعة الميدانية وتعزيز التعاون بين المديريات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
محافظ بورسعيد: تكثيف المتابعة الميدانية وتعزيز التعاون بين المديريات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
محمد الغزاوى

 شهدت محافظة بورسعيد سلسلة من الفعاليات والجولات الميدانية التي نفذتها عدد من المديريات الخدمية، بهدف دعم الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الموارد وتنمية الوعي المجتمعي

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد بمتابعة الخدمات الحيوية وتعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بتنسيق متكامل لضمان انتظام العمل بمختلف القطاعات الخدمية، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة والتفاعل المباشر مع المواطنين، بما يضمن تقديم خدمات متميزة وتحقيق الاستقرار في الأسواق ودعم جهود التنمية بالمحافظة

جهود مديرية الطب البيطري ببورسعيد:

في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبإشراف الدكتور حامد موسى الأَقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عقدت مديرية الطب البيطري ببورسعيد بروتوكول تعاون مشترك مع مديرية الزراعة بالمحافظة وشهد توقيع البروتوكول حضور المهندس كامل تويج مدير عام مديرية الزراعة، والدكتور طارق فرنسيس جاد مدير عام مديرية الطب البيطري، إلى جانب الدكتورة سوسن إبراهيم مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتورة عزة ناجي مدير إدارة الإرشاد البيطري. ويهدف البروتوكول إلى تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية المشتركة لمدة ثلاثة أشهر بين إدارة الإرشاد البيطري وإدارة الإرشاد الزراعي، لرفع الوعي لدى المزارعين والمربين بطرق الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي والحفاظ على صحة المواطنين.
 
 

مديرية الشئون الصحية ببورسعيد:

وفي إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبإشراف الدكتور وليد فتحي عبد المقصود وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، قامت إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمرور على مركز الإرشاد الوراثي بالمحافظة. وشملت الزيارة متابعة انتظام العمل والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة والحوكمة، إلى جانب مراجعة حضور وانصراف الفريق الطبي والإداري والتأكد من تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بكفاءة

مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد:

وفي إطار خطة نشاط ذوي القدرات والهمم «قادرون باختلاف»، نظم مركز التنمية الشبابية بالزهور تحت إشراف الأستاذ محمد عبد العزيز مدير المديرية ندوة توعوية بعنوان «تعديل السلوك وكيفية التعامل مع ذوي القدرات والهمم». حاضر في الندوة الدكتور سامح أمين معلم أول تربية خاصة، حيث تناول أساليب تعديل السلوك باستخدام أساليب علمية تساعد في تحسين المهارات الاجتماعية والتعليمية لذوي القدرات والهمم وتعزيز دمجهم في المجتمع


مديرية أوقاف بورسعيد:

وفي إطار الدور المجتمعي خلال شهر رمضان شاركت مديرية أوقاف بورسعيد في حفل الإفطار الجماعي الذي تنظمه مؤسسة مصر الخير، والذي يقدم نحو 1000 وجبة إفطار يوميًا بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الكويت الخيرية الإسلامية كما تساهم مديرية الأوقاف بتقديم 250 وجبة إفطار يوميًا بنادي المعلمين ببورسعيد دعمًا للأسر الأولى بالرعاية

مديرية الزراعة " إزالة التعديات على الأراضي الزراعية"

وفي إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 28 لإزالة التعديات، نفذت إدارة حماية الأراضي ببورسعيد بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وقوات الأمن، وبمشاركة حي الجنوب بقيادة مهندس وليد الدعدع ، حملة لإزالة 10 حالات تعدٍ بالبناء بجمعيتي الإسراء والعبور بجنوب بورسعيد، على مساحة إجمالية بلغت 1720 مترًا مربعًا وأكدت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التشديد على عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى

بورسعيد الشباب والرياضة الاوقاف الطب البيطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

انفجار خط المياه

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

صورة أرشيفية

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه بعد موجة ارتفاعات

ترشيحاتنا

منير نخلة

منير نخلة : أول مليون أرباح حقيقي حصلت عليه في 2014.. والنجاح لا يُقاس بالمال وحده

مجلس النواب

برلماني: إلغاء التكليف بالنسبة للأطباء يضر المجتمع

مضيق هرمز

عبد الرحيم علي: تهديد المرشد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز يهدف لإشعال أزمة اقتصادية عالمية

بالصور

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

تشييع
تشييع
تشييع

أفضل 5 مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد.. اختيارات مثالية تكمل طقوس الاحتفال

أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

فيديو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد