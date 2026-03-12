بالصور.. محافظ بورسعيد : تكثيف المتابعة الميدانية لتحسين خدمة المواطنين

شهدت محافظة بورسعيد سلسلة من الفعاليات والجولات الميدانية التي نفذتها عدد من المديريات الخدمية، بهدف دعم الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الموارد وتنمية الوعي المجتمعي

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد بمتابعة الخدمات الحيوية وتعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بتنسيق متكامل لضمان انتظام العمل بمختلف القطاعات الخدمية، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة والتفاعل المباشر مع المواطنين، بما يضمن تقديم خدمات متميزة وتحقيق الاستقرار في الأسواق ودعم جهود التنمية بالمحافظة

جهود مديرية الطب البيطري ببورسعيد:

في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبإشراف الدكتور حامد موسى الأَقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عقدت مديرية الطب البيطري ببورسعيد بروتوكول تعاون مشترك مع مديرية الزراعة بالمحافظة وشهد توقيع البروتوكول حضور المهندس كامل تويج مدير عام مديرية الزراعة، والدكتور طارق فرنسيس جاد مدير عام مديرية الطب البيطري، إلى جانب الدكتورة سوسن إبراهيم مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتورة عزة ناجي مدير إدارة الإرشاد البيطري. ويهدف البروتوكول إلى تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية المشتركة لمدة ثلاثة أشهر بين إدارة الإرشاد البيطري وإدارة الإرشاد الزراعي، لرفع الوعي لدى المزارعين والمربين بطرق الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي والحفاظ على صحة المواطنين.





مديرية الشئون الصحية ببورسعيد:

وفي إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبإشراف الدكتور وليد فتحي عبد المقصود وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، قامت إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمرور على مركز الإرشاد الوراثي بالمحافظة. وشملت الزيارة متابعة انتظام العمل والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة والحوكمة، إلى جانب مراجعة حضور وانصراف الفريق الطبي والإداري والتأكد من تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بكفاءة

مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد:

وفي إطار خطة نشاط ذوي القدرات والهمم «قادرون باختلاف»، نظم مركز التنمية الشبابية بالزهور تحت إشراف الأستاذ محمد عبد العزيز مدير المديرية ندوة توعوية بعنوان «تعديل السلوك وكيفية التعامل مع ذوي القدرات والهمم». حاضر في الندوة الدكتور سامح أمين معلم أول تربية خاصة، حيث تناول أساليب تعديل السلوك باستخدام أساليب علمية تساعد في تحسين المهارات الاجتماعية والتعليمية لذوي القدرات والهمم وتعزيز دمجهم في المجتمع



مديرية أوقاف بورسعيد:

وفي إطار الدور المجتمعي خلال شهر رمضان شاركت مديرية أوقاف بورسعيد في حفل الإفطار الجماعي الذي تنظمه مؤسسة مصر الخير، والذي يقدم نحو 1000 وجبة إفطار يوميًا بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الكويت الخيرية الإسلامية كما تساهم مديرية الأوقاف بتقديم 250 وجبة إفطار يوميًا بنادي المعلمين ببورسعيد دعمًا للأسر الأولى بالرعاية

مديرية الزراعة " إزالة التعديات على الأراضي الزراعية"

وفي إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 28 لإزالة التعديات، نفذت إدارة حماية الأراضي ببورسعيد بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وقوات الأمن، وبمشاركة حي الجنوب بقيادة مهندس وليد الدعدع ، حملة لإزالة 10 حالات تعدٍ بالبناء بجمعيتي الإسراء والعبور بجنوب بورسعيد، على مساحة إجمالية بلغت 1720 مترًا مربعًا وأكدت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التشديد على عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى