محافظ بورسعيد: إنشاء مسطح أخضر بمنطقة التصنيع ضمن خطة تطوير المنطقة

تواصل الأجهزة التنفيذية أعمال المرحلة الثانية من تطوير منطقة التصنيع ومنطقة السلام الجديد بنطاق حي الضواحي فى محافظة بورسعيد تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، التي وجه بها خلال زيارته لمنطقة التصنيع، بشأن التوسع في إنشاء المسطحات الخضراء وتحسين المظهر الحضاري للمناطق السكنية.

وفي هذا الإطار، يتم تنفيذ مسطح أخضر جديد بمنطقة التصنيع، إلى جانب أعمال التشجير وزراعة الأشجار، بما يسهم في تحسين البيئة وإضفاء مظهر جمالي وحضاري للمنطقة، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في المساحات الخضراء داخل المناطق السكنية.

التوسع في زراعة الأشجار والمساحات الخضراء لتحسين البيئة

وأكد محافظ بورسعيد أن أي مشروع تطوير أو إنشاء مناطق سكنية جديدة يجب أن يتضمن إنشاء مسطحات خضراء ومناطق تشجير، بما يحقق التوازن البيئي ويحسن جودة الحياة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالعنصر الجمالي إلى جانب تطوير البنية التحتية.

وتتضمن أعمال المرحلة الثانية من تطوير المنطقة تنفيذ أعمال الإنترلوك بالأرصفة، وصب بلاعات لتصريف مياه الأمطار، إلى جانب إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي من خلال تغيير المواسير المتهالكة وتركيب مواسير جديدة تخدم العمارات السكنية.

كما تشمل أعمال التطوير تغيير البلدورات والأرصفة، ورفع كفاءة شبكة الكهرباء والإنارة العامة، وصيانة أعمدة الإنارة، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة بالمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

ويأتي ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد لتطوير المناطق السكنية ورفع كفاءة البنية التحتية بمختلف الأحياء، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.