عمرو الليثي: النظرة التي تصعد إلى السماء فجأة والتنهيدة التي تخرج من قلبك تأكد أن ربنا يعلم بها
روما يحسم الجدل حول بيع سعود عبد الحميد إلى لانس
نجني الكثير من المال.. ترامب يربط بين ارتفاع أسعار النفط ومصلحة المواطنين الأمريكيين
46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026
ندوة إرشادية بمركز بلاط حول تسميد وري القمح والاستعداد لتلقيح نخيل
أزمة لبنان تتصاعد.. تهديد إسرائيلي بعملية برية ضد حزب الله
حجامة إمام عاشور تثير الجدل في مطار القاهرة قبل السفر لـ تونس
مجتبى خامنئي: لم أعرف بتعييني إلا من خلال التليفزيون الإيراني
إسرائيل توسّع هجماتها في لبنان.. تمركز عسكري جديد وقصف للضاحية الجنوبية
الذهب يرتفع 25 جنيها مساء اليوم الخميس 12-3-2026
تبدأ من 300 جنيه.. أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات والمنافذ
الاحتلال يسقط التهم الموجهة ضد جنود إسرائيليين متهمين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني
مدير الرعاية الصحية في بورسعيد يشدد على التواجد المباشر وسط المنتفعين

مدير رعاية بورسعيد يجتمع بمديري المراكز والوحدات الصحية ويشدد على التواجد المباشر وسط المنتفعين
محمد الغزاوى
محمد الغزاوى

عقد الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية  بمحافظة بورسعيد، اجتماعه الأول مع مديري مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للفرع وبحضور الدكتورة نهى الدغيدى ، نائب مدير فرع بورسعيد .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل، بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لكافة منشآت الهيئة

مدير رعاية بورسعيد  يجتمع بمديري المراكز والوحدات الصحية ويشدد على التواجد المباشر وسط المنتفعين

أكد الدكتور إسماعيل الحفناوي خلال اللقاء أن قطاع الرعاية الأولية هو "القلب النابض" للمنظومة والوجهة الأساسية للمنتفعين، مما يلقي على عاتق إداراتها مسؤولية كبيرة في تقديم صورة مشرفة تليق برؤية الهيئة وتطلعات أهالي بورسعيد.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور إسماعيل الحفناوي تكليفات حازمة بضرورة التواجد الدائم لمديري المنشآت وسط المنتفعين في ساحات الانتظار وممرات تقديم الخدمة، للاستماع المباشر لآرائهم وتلبية احتياجاتهم أولاً بأول، مؤكداً أن الإدارة الناجحة هي التي تتفاعل مع المواطن ميدانياً وتذلل له أي عقبات في حينها.

وشدد مدير رعاية بورسعيد الصحية على الأهمية القصوى للالتزام بـ الهوية البصرية للهيئة (Visual Identity) في كافة أركان المنشآت، مؤكداً أنها تعكس الاحترافية والانتماء لهذا الصرح الكبير، ووجه بضرورة الحفاظ على المظهر العام الموحد الذي يليق بمعايير الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وفي السياق ذاته، شدد الدكتور الحفناوي على أهمية "الصف الثاني" من القيادات، موجهاً بضرورة اختيار نواب مديري المراكز والوحدات بذات معايير الكفاءة والقدرة القيادية التي يتمتع بها المدير، لضمان استمرارية العمل بذات الجودة والقوة في كافة الأوقات وتحت كافة الظروف.

واختتم مدير عام الفرع اللقاء بالتأكيد على أن مراكز وطب الأسرة هي الركيزة الأساسية في مشروع التأمين الصحي الشامل، وأن العمل بروح الفريق والرقابة الذاتية هما السبيل الوحيد للارتقاء بالمنظومة والوصول لأعلى معدلات رضا المنتفعين ببورسعيد.

بورسعيد الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل وحدات بورسعيد الصحية

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ارشيفي

الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة

اسطوانات ارشيفيه

تموين الوادي الجديد تعلن أسعار أسطوانات البوتاجاز داخل المستودعات

جانب من التوزيعات بسوهاج

وصول 5 أطنان لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في سوهاج

بورسعيد الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل وحدات بورسعيد الصحية

مدير الرعاية الصحية في بورسعيد يشدد على التواجد المباشر وسط المنتفعين

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية
طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية
طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

