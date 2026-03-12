مدير الرعاية الصحية في بورسعيد يشدد على التواجد المباشر وسط المنتفعين

عقد الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، اجتماعه الأول مع مديري مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للفرع وبحضور الدكتورة نهى الدغيدى ، نائب مدير فرع بورسعيد .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل، بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لكافة منشآت الهيئة

أكد الدكتور إسماعيل الحفناوي خلال اللقاء أن قطاع الرعاية الأولية هو "القلب النابض" للمنظومة والوجهة الأساسية للمنتفعين، مما يلقي على عاتق إداراتها مسؤولية كبيرة في تقديم صورة مشرفة تليق برؤية الهيئة وتطلعات أهالي بورسعيد.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور إسماعيل الحفناوي تكليفات حازمة بضرورة التواجد الدائم لمديري المنشآت وسط المنتفعين في ساحات الانتظار وممرات تقديم الخدمة، للاستماع المباشر لآرائهم وتلبية احتياجاتهم أولاً بأول، مؤكداً أن الإدارة الناجحة هي التي تتفاعل مع المواطن ميدانياً وتذلل له أي عقبات في حينها.

وشدد مدير رعاية بورسعيد الصحية على الأهمية القصوى للالتزام بـ الهوية البصرية للهيئة (Visual Identity) في كافة أركان المنشآت، مؤكداً أنها تعكس الاحترافية والانتماء لهذا الصرح الكبير، ووجه بضرورة الحفاظ على المظهر العام الموحد الذي يليق بمعايير الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وفي السياق ذاته، شدد الدكتور الحفناوي على أهمية "الصف الثاني" من القيادات، موجهاً بضرورة اختيار نواب مديري المراكز والوحدات بذات معايير الكفاءة والقدرة القيادية التي يتمتع بها المدير، لضمان استمرارية العمل بذات الجودة والقوة في كافة الأوقات وتحت كافة الظروف.

واختتم مدير عام الفرع اللقاء بالتأكيد على أن مراكز وطب الأسرة هي الركيزة الأساسية في مشروع التأمين الصحي الشامل، وأن العمل بروح الفريق والرقابة الذاتية هما السبيل الوحيد للارتقاء بالمنظومة والوصول لأعلى معدلات رضا المنتفعين ببورسعيد.