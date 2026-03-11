رئيس جامعة بورسعيد: تكامل العمل بين كليتي الآداب و التربية نموذج لتعظيم كفاءة الأداء الإداري

واصل الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح رئيس جامعة بورسعيد اجتماعاته الدورية مع مختلف قطاعات وكليات الجامعة، بهدف تحديد المسارات المهنية لأعضاء الجهاز الإداري وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل كلية، والعمل على تحقيق أفضل استثمار للكفاءات البشرية داخل الجامعة.



وفي هذا السياق عقد رئيس جامعة بورسعيد اجتماعًا موسعًا مع عمداء وأمناء ومسؤولي الموارد البشرية بكليتي التربية والآداب، وذلك بحضور لجنة إعادة الهيكلة بالجامعة، لمتابعة ما تم إنجازه والوقوف على آليات تطوير منظومة العمل الإداري بالكليتين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق مزيد من الانسجام المؤسسي بين مختلف الإدارات.



واستهل رئيس الجامعة اللقاء بتقديم التهنئة لأسرة الكليتين بمناسبة شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد، ومؤكدًا أن هذه اللقاءات تأتي في إطار التواصل المستمر مع مختلف قطاعات الجامعة للاستماع إلى الرؤى والمقترحات التي تسهم في تطوير العمل الجامعي.



وخلال الاجتماع دار حوار مفتوح استعرض فيه رئيس الجامعة رؤية إدارة الجامعة خلال المرحلة الحالية، وما تتطلع إليه من تطوير في المدى القريب والبعيد، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تعتمد على حسن توظيف الموارد البشرية بما يتناسب مع حجم العمل داخل كل كلية.



و استمع رئيس جامعة بورسعيد إلى ممثلي الكليتين حول حجم القوة البشرية بكل كلية ومدى توافقها مع أعداد الطلاب، مؤكدًا أهمية تحقيق التكامل والتنسيق بين كليتي التربية والآداب، خاصة في الإدارات المشتركة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الكوادر الإدارية ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي.



وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة تعمل على إعادة تنظيم الدورة المستندية داخل الأقسام الإدارية، من خلال مراجعة عادلة للوائح المالية والإدارية، إلى جانب تطبيق مبدأ تدوير أعضاء الجهاز الإداري بين الإدارات المختلفة، بهدف إكسابهم الخبرات العملية المتنوعة وتمكينهم من أداء العمل بكفاءة في أكثر من موقع داخل الكلية.



و أكد رئيس جامعة بورسعيد أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة الجهاز الإداري، من خلال توفير البرامج التدريبية المناسبة، والعمل على إتاحة مسارات متنوعة لزيادة الدخل للمتميزين والمجتهدين، بما يعزز الانتماء المؤسسي ويخلق بيئة عمل محفزة داخل الجامعة.



وفي السياق ذاته شدد رئيس الجامعة على أهمية التعاون بين الكليتين في تنظيم أنشطة طلابية مشتركة تسهم في تنمية مهارات الطلاب وصقل قدراتهم، وتشجعهم على المشاركة في المسابقات والفعاليات الكبرى على المستوى المحلي والدولي، مستفيدين من الدعم الذي توفره الجامعة لطلابها في مختلف المجالات.



رئيس جامعة بورسعيد"نحن جميعًا شركاء في مسؤولية تطوير جامعتنا، ونجاحنا

وأكد رئيس جامعة بورسعيد أن إدارة الجامعة تعمل بحيادية كاملة وعلى مسافة متساوية من الجميع، وأن معيار التقدير الحقيقي هو العمل والإبداع والإخلاص في أداء المهام، مشددًا على أن الجامعة تحرص على مكافأة المتميزين في مجالات عملهم، وفي الوقت ذاته توفير فرص التدريب والتأهيل لكل من يحتاج إلى تطوير مهاراته من أعضاء الجهاز الإداري.



وفي ختام الاجتماع أكد الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح أن جامعة بورسعيد تسير بخطوات ثابتة نحو بناء نموذج إداري حديث قائم على التعاون والتكامل وتبادل الخبرات بين الكليات، مشيرًا إلى أن نجاح أي مؤسسة تعليمية يعتمد في الأساس على روح الفريق والعمل المشترك.



وأضاف رئيس جامعة بورسعيد"نحن جميعًا شركاء في مسؤولية تطوير جامعتنا، ونجاحنا الحقيقي يتحقق عندما يعمل كل فرد بروح الانتماء والإخلاص من أجل الارتقاء بجامعة بورسعيد وتعزيز مكانتها بين الجامعات المصرية."