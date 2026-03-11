قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيادة سنوية 10%.. تفاصيل رسوم ترخيص وتجديد المستشفيات الجامعية
ضبط 3967 لتر سولار مجمعة بالسوق السوداء داخل محطتي وقود في البحيرة
فضل ليلة القدر في القرآن والسنة وكيفية اغتنامها | خير من ألف شهر
قانون «المحبة الصادقة».. أبرز رسائل قداسة البابا في عظة الأربعاء بالمقر البابوي
زيلينسكي: خبراء مسيرات أوكرانيون يباشرون العمل في قطر والإمارات والسعودية
باريس سان جيرمان وتشيلسي في مواجهة نارية بدوري الأبطال.. التشكيل الرسمي للفريقين
بعد نصف قرن من التوقف.. ترامب يعلن إطلاق أول مصفاة نفط أمريكية جديدة في صفقة تاريخية
تحرك برلماني لمواجهة أزمة أسعار الدواء ودعم العلاج على نفقة الدولة
بعد إطلاق 100 صاروخ من لبنان.. جيش الاحتلال يُعلن شن ضربات واسعة على الضاحية الجنوبية لبيروت
البابا تواضروس في اجتماع الأربعاء: "المحبة لا تسقط" هي قانون الأسبوع الرابع من الصوم
هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام
المحبة الصادقة.. البابا تواضروس يواصل سلسلة قوانين كتابية روحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بورسعيد: تكامل العمل بين كليتي الآداب و التربية نموذج لتعظيم كفاءة الأداء الإداري

رئيس جامعة بورسعيد"نحن جميعًا شركاء في مسؤولية تطوير جامعتنا، ونجاحنا
رئيس جامعة بورسعيد"نحن جميعًا شركاء في مسؤولية تطوير جامعتنا، ونجاحنا
محمد الغزاوى

واصل الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح رئيس جامعة بورسعيد اجتماعاته الدورية مع مختلف قطاعات وكليات الجامعة، بهدف تحديد المسارات المهنية لأعضاء الجهاز الإداري وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل كلية، والعمل على تحقيق أفضل استثمار للكفاءات البشرية داخل الجامعة.

وفي هذا السياق عقد رئيس جامعة بورسعيد اجتماعًا موسعًا مع  عمداء وأمناء ومسؤولي الموارد البشرية بكليتي التربية والآداب، وذلك بحضور لجنة إعادة الهيكلة بالجامعة، لمتابعة ما تم إنجازه والوقوف على آليات تطوير منظومة العمل الإداري بالكليتين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق مزيد من الانسجام المؤسسي بين مختلف الإدارات.
 

واستهل رئيس الجامعة اللقاء بتقديم التهنئة لأسرة الكليتين بمناسبة شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد، ومؤكدًا أن هذه اللقاءات تأتي في إطار التواصل المستمر مع مختلف قطاعات الجامعة للاستماع إلى الرؤى والمقترحات التي تسهم في تطوير العمل الجامعي.
 

وخلال الاجتماع دار حوار مفتوح استعرض فيه رئيس الجامعة رؤية إدارة الجامعة خلال المرحلة الحالية، وما تتطلع إليه من تطوير في المدى القريب والبعيد، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تعتمد على حسن توظيف الموارد البشرية بما يتناسب مع حجم العمل داخل كل كلية.
 

و استمع رئيس جامعة بورسعيد إلى ممثلي الكليتين حول حجم القوة البشرية بكل كلية ومدى توافقها مع أعداد الطلاب، مؤكدًا أهمية تحقيق التكامل والتنسيق بين كليتي التربية والآداب، خاصة في الإدارات المشتركة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الكوادر الإدارية ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي.
 

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة تعمل على إعادة تنظيم الدورة المستندية داخل الأقسام الإدارية، من خلال مراجعة عادلة للوائح المالية والإدارية، إلى جانب تطبيق مبدأ تدوير أعضاء الجهاز الإداري بين الإدارات المختلفة، بهدف إكسابهم الخبرات العملية المتنوعة وتمكينهم من أداء العمل بكفاءة في أكثر من موقع داخل الكلية.
 

و أكد رئيس جامعة بورسعيد أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة الجهاز الإداري، من خلال توفير البرامج التدريبية المناسبة، والعمل على إتاحة مسارات متنوعة لزيادة الدخل للمتميزين والمجتهدين، بما يعزز الانتماء المؤسسي ويخلق بيئة عمل محفزة داخل الجامعة.
 

وفي السياق ذاته شدد رئيس الجامعة على أهمية التعاون بين الكليتين في تنظيم أنشطة طلابية مشتركة تسهم في تنمية مهارات الطلاب وصقل قدراتهم، وتشجعهم على المشاركة في المسابقات والفعاليات الكبرى على المستوى المحلي والدولي، مستفيدين من الدعم الذي توفره الجامعة لطلابها في مختلف المجالات.
 

رئيس جامعة بورسعيد"نحن جميعًا شركاء في مسؤولية تطوير جامعتنا، ونجاحنا

وأكد رئيس جامعة بورسعيد أن إدارة الجامعة تعمل بحيادية كاملة وعلى مسافة متساوية من الجميع، وأن معيار التقدير الحقيقي هو العمل والإبداع والإخلاص في أداء المهام، مشددًا على أن الجامعة تحرص على مكافأة المتميزين في مجالات عملهم، وفي الوقت ذاته توفير فرص التدريب والتأهيل لكل من يحتاج إلى تطوير مهاراته من أعضاء الجهاز الإداري.
 

وفي ختام الاجتماع أكد الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح أن جامعة بورسعيد تسير بخطوات ثابتة نحو بناء نموذج إداري حديث قائم على التعاون والتكامل وتبادل الخبرات بين الكليات، مشيرًا إلى أن نجاح أي مؤسسة تعليمية يعتمد في الأساس على روح الفريق والعمل المشترك.
 

وأضاف رئيس جامعة بورسعيد"نحن جميعًا شركاء في مسؤولية تطوير جامعتنا، ونجاحنا الحقيقي يتحقق عندما يعمل كل فرد بروح الانتماء والإخلاص من أجل الارتقاء بجامعة بورسعيد وتعزيز مكانتها بين الجامعات المصرية."

بورسعيد جامعة بورسعيد كلية التربية كلية الآداب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

كندة علوش

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

ترشيحاتنا

نقود- صورة أرشيفية

96 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 2025

ذهب

تراجع طفيف للذهب محليا.. والأسواق تترقب اليوم بيانات التضخم الأمريكية

حماية المستهلك

ضبط 7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن وتداول سلع غذائية منتهية الصلاحية

بالصور

لعزومات رمضان.. دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود في مصر.. تعرف عليهم ‏

أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود
أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود
أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود

أبرزهم عمرو مصطفى ووليد سعد.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد خالد تاج الدين

وليد سعد وعمرو مصطفى
وليد سعد وعمرو مصطفى
وليد سعد وعمرو مصطفى

يحميك من أمراض خطيرة.. تناول التين المجفف

يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف
يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف
يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف

فيديو

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد