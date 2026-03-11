وجّه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة عمر بن الخطاب السكنية بنطاق حي الزهور، وذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد الشاملة لتطوير المناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الأعمال في ضوء جهود المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالمناطق السكنية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

وتتضمن أعمال التطوير الجارية تنفيذ البردورات وإنشاء بالوعات لتصريف مياه الأمطار، إلى جانب أعمال الحفر والتأسيس لطبقات الرصف تمهيدًا لأعمال رصف الشوارع الداخلية، وذلك بإشراف إدارة الطرق بحي الزهور.

محافظ بورسعيد يوجّه بتكثيف أعمال تطوير منطقة عمر بن الخطاب بحي الزهور

• تنفيذ بردورات وبالوعات أمطار وأعمال تأسيس طبقات الرصف

• تطوير شامل يشمل رصف الشوارع وصيانة الإنارة وتوحيد واجهات العمارات ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين المظهر الحضاري.

كما تشمل خطة التطوير رصف وتوسعة الشوارع الداخلية، وصيانة أعمدة الإنارة، وتدعيم شبكة تصريف مياه الأمطار، فضلًا عن ترميم ودهان واجهات العمارات السكنية بلون موحد، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة المناطق السكنية بمختلف الأحياء، مشددًا على الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ وسرعة إنجاز الأعمال، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لأبناء بورسعيد.