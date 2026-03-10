وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية موسعة بحي الضواحي، بسرعة إزالة تراكمات الرتش بمنطقة السيد متولي بنطاق حي الضواحي، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة مستوى النظافة وتحسين المظهر الحضاري بمختلف مناطق المحافظة ورافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ.

وخلال المتابعة، اطلع المحافظ على حجم تراكمات الرتش والمخلفات بالمنطقة، موجهاً بتكثيف الجهود وتسخير الإمكانيات اللازمة للإسراع في الانتهاء من الأعمال ، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة والارتقاء بمستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة إزالة تراكمات الرتش بمنطقة السيد متولي بحي الضواحي

وأكد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال رفع المخلفات والرتش من المناطق السكنية، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية المعنية لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق أفضل مستوى من النظافة، بما يعكس الشكل الحضاري اللائق بمحافظة بورسعيد .

و شدد محافظ بورسعيد على الاستمرار في تنفيذ حملات رفع التراكمات أولاً بأول ومنع عودتها مرة أخرى.