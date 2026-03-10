قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: نشهد ظرفاً استثنائياً.. وإجراءات عاجلة لترشيد الإنفاق العام
الدفاعات الجوية السعودية تواصل اعتراض وتدمير المسيرات المخترقة للمجال الجوي
في اتصال هاتفي.. وزيرا الخارجية الروسي والإيراني يبحثان التصعيد الحاد بمنطقة غرب آسيا
تعرف على موعد انخفاض سعر البنزين
الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الفلسطينيين
تحرك في برلماني لتبكير صرف زيادة المرتبات بعد رفع أسعار المحروقات
وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين حول زيادة المرتبات
الحكومة الإيرانية: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية تودي بحياة 1,255 شخصًا بينهم 200 طفل
تدريب مباشر مع اليابان|إجراء عاجل من التعليم لتطوير منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
الدفاع الإماراتية: الهجمات الإيرانية أدت لـ6 حالات وفاة و122 إصابة
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى
اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 10 مايو في ستاد القاهرة
محافظ بورسعيد يوجه بسرعة إزالة تراكمات الرتش بمنطقة السيد متولي بحي الضواحي
محمد الغزاوى

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية موسعة بحي الضواحي،  بسرعة إزالة تراكمات الرتش بمنطقة السيد متولي بنطاق حي الضواحي، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة مستوى النظافة وتحسين المظهر الحضاري بمختلف مناطق المحافظة ورافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ.

وخلال المتابعة، اطلع المحافظ على حجم تراكمات الرتش والمخلفات بالمنطقة، موجهاً بتكثيف الجهود وتسخير الإمكانيات اللازمة للإسراع في الانتهاء من الأعمال ، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة والارتقاء بمستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال رفع المخلفات والرتش من المناطق السكنية، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية المعنية لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق أفضل مستوى من النظافة، بما يعكس الشكل الحضاري اللائق بمحافظة بورسعيد .

و شدد محافظ بورسعيد على الاستمرار في تنفيذ حملات رفع التراكمات أولاً بأول ومنع عودتها مرة أخرى.

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

جانب من المؤتمر

وزير الإعلام: مصر نجحت في مواجهة الأزمات وندعو الصحفيين للتعاون لمكافحة الغلاء

الدكتور مصطفى مدبولي

بث مباشر.. المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة

السفير عاطف سالم سيد الأهل

السفير عاطف سالم يفتح الصندوق الأسود لإسرائيل بعد 7 أكتوبر في «الجلسة سرية»

بالصور

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الرقابة على محطات الوقود بعد تحريك أسعار المواد البترولية

لضمان الالتزام بالتعريفة.. حملات مكبرة للسيطرة على مواقف الشرقية

محافظ الشرقية يتابع انتظام حركة المواقف ومحطات الوقود والمخابز| صور

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

