قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تعلن القبض على 30 شخصا بتهم التجسس لصالح إسرائيل وأمريكا
عضو مجلس إدارة الأهلي السابق: زيزو لم يصنع الفارق وتسبب في أزمات داخل الفريق
رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر
قطع الإنترنت أثناء امتحانات الثانوية العامة .. 10 صعوبات تواجه التنفيذ
سعر الذهب الآن.. عيار 21 يحلق عند مستوى 7450 جنيها
إسرائيل: سننسق مع واشنطن توقيت وآلية إنهاء الحرب مع إيران
توروب يحسم قراره.. من يحرس عرين الأهلي أمام الترجي التونسي
صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل
مفتي الجمهورية: الأمم القوية هي التي تتعلَّم من انكساراتها وتعيد البناء من جديد
الصحة: تشميع عيادة ضياء العوضي وإلغاء ترخيصه لنشر معلومات علاجية مضللة
مقتل رئيس قوات الباسيج الإيرانية في هجوم مشترك لإسرائيل وأمريكا
رئيس الوزراء يتابع مشروعات شركة سكاتك النرويجية وفرص التوسع في الاستثمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هشام يكن يتولى تدريب منتخب إريتريا بعقد لمدة عام ويؤكد: جاهز لقيادة الفريق في التصفيات الأفريقية

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

أعلن هشام يكن، المدير الفني الجديد لمنتخب إريتريا لكرة القدم، توليه المسؤولية الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن خبراته التدريبية التي اكتسبها على مدار سنوات طويلة ستكون عاملًا مهمًا في مساعدة المنتخب على تحقيق أهدافه خلال الفترة القادمة.

وأعرب يكن عن سعادته الكبيرة بالتواجد داخل الاتحاد الإريتري لكرة القدم، مشيدًا بحفاوة الاستقبال التي حظي بها منذ وصوله، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بداية موفقة لمسيرة جديدة مع المنتخب الإريتري.

وأوضح المدير الفني الجديد أنه سبق له خوض تجربة تدريبية مهمة مع منتخب مصر للشباب، والتي ضمت بين صفوفها عددًا من اللاعبين الذين أصبحوا لاحقًا من أبرز نجوم الكرة المصرية، وعلى رأسهم محمد صلاح ومحمد إبراهيم وأحمد توفيق، مؤكدًا أن تلك التجربة مثلت محطة مهمة في مسيرته التدريبية.

وأشار يكن إلى أنه لم يكن من أنصار الظهور الإعلامي أو ما يُعرف بـ«الشو» طوال مشواره في التدريب، مؤكدًا أن تركيزه كان دائمًا منصبًا على العمل داخل الملعب وتطوير اللاعبين، سواء في قطاعات الناشئين أو على مستوى الفريق الأول.

كما كشف المدرب المصري عن إنهاء جميع التفاصيل التعاقدية مع الاتحاد الإريتري، موضحًا أنه وقع عقدًا لمدة عام قابل للتجديد، في إطار خطة لتطوير المنتخب وتجهيزه للاستحقاقات المقبلة.

وأضاف أن المنتخب الإريتري يضم عددًا من العناصر المميزة القادرة على تقديم مستويات جيدة، مشيرًا إلى وجود لاعبين محترفين في الخارج من بينهم علي حسين، الذي يلعب في الدوري المصري ضمن صفوف فريق كهرباء الإسماعيلية.

وفي ختام تصريحاته، أكد هشام يكن أنه سيتم تعيين جهاز فني معاون بشكل مؤقت من إريتريا خلال المرحلة الأولى، مشددًا على ثقته في قدرته على التأقلم سريعًا مع الأجواء الجديدة والعمل بتناغم مع الجهاز المعاون، من أجل تحقيق نتائج إيجابية خلال التصفيات الأفريقية المقبلة.

هشام يكن منتخب إريتريا إريتريا الاتحاد الإريتري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

اسعار البنزين الجديدة

ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم

ترشيحاتنا

الصين

الصين تبتكر توربينات رياح عملاقة لنقل الكهرباء إلى الأرض

التعدين

تنزانيا تتقدم عالميًا في جاذبية استثمارات التعدين وتحتل المرتبة الرابعة على مستوى أفريقيا

صواريخ إيرانية

سيناتور أمريكي: إيران على مشارف إنشاء درع صاروخي نووي يفوق قدرات الدفاعات المشتركة

بالصور

قبل العيد.. طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة

طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..

الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟

الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟
الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟
الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟

حملات رقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالشرقية

مخبز
مخبز
مخبز

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد