هشام يكن يتولى تدريب منتخب إريتريا بعقد لمدة عام ويؤكد: جاهز لقيادة الفريق في التصفيات الأفريقية

أعلن هشام يكن، المدير الفني الجديد لمنتخب إريتريا لكرة القدم، توليه المسؤولية الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن خبراته التدريبية التي اكتسبها على مدار سنوات طويلة ستكون عاملًا مهمًا في مساعدة المنتخب على تحقيق أهدافه خلال الفترة القادمة.

وأعرب يكن عن سعادته الكبيرة بالتواجد داخل الاتحاد الإريتري لكرة القدم، مشيدًا بحفاوة الاستقبال التي حظي بها منذ وصوله، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بداية موفقة لمسيرة جديدة مع المنتخب الإريتري.

وأوضح المدير الفني الجديد أنه سبق له خوض تجربة تدريبية مهمة مع منتخب مصر للشباب، والتي ضمت بين صفوفها عددًا من اللاعبين الذين أصبحوا لاحقًا من أبرز نجوم الكرة المصرية، وعلى رأسهم محمد صلاح ومحمد إبراهيم وأحمد توفيق، مؤكدًا أن تلك التجربة مثلت محطة مهمة في مسيرته التدريبية.

وأشار يكن إلى أنه لم يكن من أنصار الظهور الإعلامي أو ما يُعرف بـ«الشو» طوال مشواره في التدريب، مؤكدًا أن تركيزه كان دائمًا منصبًا على العمل داخل الملعب وتطوير اللاعبين، سواء في قطاعات الناشئين أو على مستوى الفريق الأول.

كما كشف المدرب المصري عن إنهاء جميع التفاصيل التعاقدية مع الاتحاد الإريتري، موضحًا أنه وقع عقدًا لمدة عام قابل للتجديد، في إطار خطة لتطوير المنتخب وتجهيزه للاستحقاقات المقبلة.

وأضاف أن المنتخب الإريتري يضم عددًا من العناصر المميزة القادرة على تقديم مستويات جيدة، مشيرًا إلى وجود لاعبين محترفين في الخارج من بينهم علي حسين، الذي يلعب في الدوري المصري ضمن صفوف فريق كهرباء الإسماعيلية.

وفي ختام تصريحاته، أكد هشام يكن أنه سيتم تعيين جهاز فني معاون بشكل مؤقت من إريتريا خلال المرحلة الأولى، مشددًا على ثقته في قدرته على التأقلم سريعًا مع الأجواء الجديدة والعمل بتناغم مع الجهاز المعاون، من أجل تحقيق نتائج إيجابية خلال التصفيات الأفريقية المقبلة.