موعد مباراة بيراميدز المقبلة في دوري أبطال فريقيا

حقق فريق بيراميدز انتصارًا مهمًا على البنك الأهلي بنتيجة هدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء الإثنين ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء الفوز ليمنح بيراميدز ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالبطولة، بعدما نجح الفريق في حسم المباراة بهدف وحيد، ليواصل نتائجه الإيجابية ويعزز موقعه في جدول الترتيب.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

وعلى الصعيد القاري، يستعد بيراميدز لخوض تحدٍ قوي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يلتقي مع فريق الجيش الملكي المغربي في مباراة الذهاب ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في المغرب يوم السبت 14 مارس 2026، حيث تنطلق في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا، في مواجهة يسعى خلالها بيراميدز لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته قبل لقاء الإياب.

تعزيز الموقع في صراع الصدارة

وبهذا الانتصار رفع بيراميدز رصيده إلى 43 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خلف فريق الزمالك الذي يتصدر الترتيب بنفس عدد النقاط، ما يزيد من حدة المنافسة على القمة مع اقتراب المراحل الحاسمة من المسابقة.

ويسعى بيراميدز لمواصلة نتائجه القوية خلال الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على فرصه في المنافسة على لقب الدوري، خاصة في ظل التقارب الكبير في النقاط بين فرق المقدمة.