محافظ بورسعيد يوجه بتشكيل لجنة للوقوف على الموقف الحالي للجراج العمومي

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد الجراج العمومي لمحافظة بورسعيد.

وذلك في إطار متابعته المستمرة لمنظومة العمل داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والوقوف على كفاءة المعدات والسيارات التابعة للمحافظة لضمان حسن استغلالها ودعم كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين و رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد

وخلال الجولة، استعرض محافظ بورسعيد بيانًا تشغيليًا خاصًا بسيارات مشروع النقل الداخلي، كما اطلع على كشف تفصيلي بأعداد السيارات والمعدات التابعة لإدارة النقل الميكانيكي، للتعرف على مدى جاهزيتها للعمل ومعدلات التشغيل الحالية

ووجه المحافظ بضرورة إحكام الرقابة على منظومة تشغيل السيارات والمعدات التابعة للمحافظة، والتأكد من تحقيق الاستفادة القصوى منها بما يساهم في دعم مختلف القطاعات الخدمية

كما أصدر المحافظ توجيهاته بتشكيل لجنة متخصصة للوقوف على الموقف الحالي للجراج العمومي، وحصر كافة السيارات والمعدات التابعة له، مع إعداد بيان شامل بكفاءتها الفنية ومدى جاهزيتها للعمل

وأوضح المحافظ أن اللجنة ستكون برئاسة اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، وعضوية إدارتي الحوكمة والشئون القانونية بالمحافظة، على أن تختص بحصر جميع سيارات الجراج العمومي، وإعداد تقرير تفصيلي يوضح حالتها الفنية، سواء كانت في حالة تشغيل، أو معطلة، أو مستخدمة، أو غير مستخدمة، وذلك بهدف الوقوف على الموقف الكامل لمنظومة الجراج واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين كفاءة التشغيل

و أكد محافظ بورسعيد على أهمية المتابعة المستمرة لأصول ومعدات المحافظة، والتأكد من حسن إدارتها بما يحقق الانضباط ويرفع كفاءة العمل داخل الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظة