قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: نشهد ظرفاً استثنائياً.. وإجراءات عاجلة لترشيد الإنفاق العام
الدفاعات الجوية السعودية تواصل اعتراض وتدمير المسيرات المخترقة للمجال الجوي
في اتصال هاتفي.. وزيرا الخارجية الروسي والإيراني يبحثان التصعيد الحاد بمنطقة غرب آسيا
تعرف على موعد انخفاض سعر البنزين
الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الفلسطينيين
تحرك في برلماني لتبكير صرف زيادة المرتبات بعد رفع أسعار المحروقات
وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين حول زيادة المرتبات
الحكومة الإيرانية: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية تودي بحياة 1,255 شخصًا بينهم 200 طفل
تدريب مباشر مع اليابان|إجراء عاجل من التعليم لتطوير منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
الدفاع الإماراتية: الهجمات الإيرانية أدت لـ6 حالات وفاة و122 إصابة
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى
اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 10 مايو في ستاد القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بتشكيل لجنة للوقوف على الموقف الحالي للجراج العمومي

محافظ بورسعيد يقوم بالمرور المفاجىء على الجراج العمومي للمحافظة
محافظ بورسعيد يقوم بالمرور المفاجىء على الجراج العمومي للمحافظة
محمد الغزاوى

 تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد الجراج العمومي لمحافظة بورسعيد.

 وذلك في إطار متابعته المستمرة لمنظومة العمل داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والوقوف على كفاءة المعدات والسيارات التابعة للمحافظة لضمان حسن استغلالها ودعم كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين و رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد

وخلال الجولة، استعرض محافظ بورسعيد بيانًا تشغيليًا خاصًا بسيارات مشروع النقل الداخلي، كما اطلع على كشف تفصيلي بأعداد السيارات والمعدات التابعة لإدارة النقل الميكانيكي، للتعرف على مدى جاهزيتها للعمل ومعدلات التشغيل الحالية

محافظ بورسعيد يقوم بالمرور المفاجىء على الجراج العمومي  للمحافظة 

ووجه المحافظ بضرورة إحكام الرقابة على منظومة تشغيل السيارات والمعدات التابعة للمحافظة، والتأكد من تحقيق الاستفادة القصوى منها بما يساهم في دعم مختلف القطاعات الخدمية

كما أصدر المحافظ توجيهاته بتشكيل لجنة متخصصة للوقوف على الموقف الحالي للجراج العمومي، وحصر كافة السيارات والمعدات التابعة له، مع إعداد بيان شامل بكفاءتها الفنية ومدى جاهزيتها للعمل

وأوضح المحافظ أن اللجنة ستكون برئاسة اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، وعضوية إدارتي الحوكمة والشئون القانونية بالمحافظة، على أن تختص بحصر جميع سيارات الجراج العمومي، وإعداد تقرير تفصيلي يوضح حالتها الفنية، سواء كانت في حالة تشغيل، أو معطلة، أو مستخدمة، أو غير مستخدمة، وذلك بهدف الوقوف على الموقف الكامل لمنظومة الجراج واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين كفاءة التشغيل

و أكد محافظ بورسعيد على أهمية المتابعة المستمرة لأصول ومعدات المحافظة، والتأكد من حسن إدارتها بما يحقق الانضباط ويرفع كفاءة العمل داخل الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظة

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الجراج العمومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

ترشيحاتنا

الدورة الرمضانية بسانت كاترين

ليلة كروية في سانت كاترين.. "موجن لاند" يتوج ببطولة الدورة الرمضانية للمرة الثالثة

جنوب سيناء

رئيس مدينة سانت كاترين يتفقد الأسواق لضمان توافر السلع واستقرار الأسعار

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يتفقد مواقف الأجرة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة ..صور

بالصور

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الرقابة على محطات الوقود بعد تحريك أسعار المواد البترولية

محطه وقود
محطه وقود
محطه وقود

لضمان الالتزام بالتعريفة.. حملات مكبرة للسيطرة على مواقف الشرقية

موقف
موقف
موقف

محافظ الشرقية يتابع انتظام حركة المواقف ومحطات الوقود والمخابز| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد