محافظ بورسعيد: إحالة مدير مركز تطوير الضواحى للتحقيق لعدم انتظام العمل

قام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد بجولة داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي الضواحي، وذلك في إطار متابعته المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من انتظام سير العمل داخل المصالح الحكومية في إطار جولاته الميدانية المفاجئة

وخلال الجولة، لاحظ المحافظ عدم انتظام سير العمل داخل المركز، وغياب عدد من الموظفين عن مواقعهم الوظيفية، الأمر الذي أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين

وقرر المحافظ إحالة مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي الضواحي إلى التحقيق لعدم انتظام العمل وعدم تواجد الموظفين، مؤكداً أن المحافظة لن تسمح بأي تقصير في أداء الواجب الوظيفي أو تعطيل الخدمات التي تمس المواطنين بشكل مباشر

وتفقد المحافظ أقسام المركز المختلفة، واطلع على نسب إنجاز ملفات العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، موجهاً بضرورة تسريع وتيرة العمل وإنهاء الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام الكامل بتطبيق منظومة التحول الرقمي بما يحقق سهولة وسرعة تقديم الخدمات

وشدد المحافظ على فوزي الوالي رئيس حي الضواحي بضرورة تكثيف الجهود داخل الحي، والعمل على تحسين مستوى الأداء والانضباط الإداري، مؤكداً أنه لن يتم التهاون في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولن يتم السماح بتعطيل سير العمل أو التقصير في إنجاز المهام

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف جهود رفع الإشغالات وتفعيل محاضر الإشغالات لردع المخالفين وتحسين مستوى النظافة بنطاق الحي، مع إعداد خطة متكاملة في هذا الشأن لعرضها على سيادته، إلى جانب تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات

وفي سياق متصل، وجه المحافظ إدارة الحوكمة بسرعة حصر حضور وغياب الموظفين داخل الحي، وإعداد تقارير تفصيلية حول مدى انتظام العمل، مع تقديم مقترحات واضحة لتطوير مستوى الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد المحافظ في ختام جولته على استمرار المتابعة الميدانية المفاجئة لكافة الأحياء والمصالح الحكومية لضمان الانضباط وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات لأهالي بورسعيد.