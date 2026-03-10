وكيل تعليم بورسعيد يتفقد مدرسة التوكيلات الملاحية لمتابعة سير العملية التعليمية

أجرى الأستاذ محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، جولة تفقدية بمدرسة التوكيلات الملاحية الابتدائية التابعة لإدارة جنوب التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية.

وتفقد وكيل الوزارة الفصول بالمدرسة التي تضم 543 طالبًا وطالبة موزعين على 15 فصلًا، وقاس مستوى الطلاب في المهارات الحسابية بمادة الرياضيات من خلال التفاعل المباشر مع الطلاب داخل الفصل والاطلاع على كراسات المادة والتقييمات للوقوف على مستوى استيعابهم للمهارات الأساسية في العمليات الحسابية.

بدوي يتابع قياس مهارات الحساب والقراءة والكتابة

كما تابع "بدوي" تنفيذ أنشطة المشروع القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة داخل والذي يستهدف دعم طلاب المرحلة الابتدائية وتنمية قدراتهم اللغوية والقرائية وتحسين مستوى القراءة والكتابة لديهم بما يتماشى مع توجهات وزارة التربية والتعليم نحو تعزيز المهارات الأساسية للطلاب في سنوات التعليم الأولى.

ووجه وكيل الوزارة التعليم فى بورسعيد خلال جولته بالاهتمام بتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الابتدائية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء شخصية الطالب التعليمية مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لمستوى الطلاب وتقديم الدعم التربوي اللازم لهم بما يحقق أفضل نواتج تعليمية ممكنة.