نقيب الإعلاميين: الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل المذيع
السيناتور ليندسي غراهام يدعو حلفاء واشنطن العرب للمشاركة في مواجهة إيران
بث مباشر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين ليلة 20 رمضان
إيران تهدد بمهاجمة منشآت النفط في الشرق الأوسط
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول عسكري بارز في طهران
نائب رئيس الإسماعيلي: نجحت في بيع عبد الرحمن مجدي بـ50 مليون رغم فسخ عقده
طارق سعدة: قبل إلغاء أي إعلان على إذاعة القرآن الكريم كان يجب إيجاد بديل نموذجي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أجواء باردة وشبورة ورياح في هذه المناطق
مش هتخس غير على أيدي.. رامز جلال يستقبل شيماء سيف بوصلة هزار
المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي.. تمكين حقيقي يعزز بناء الجمهورية الجديدة
شيماء سيف ضحية رامز ليفل الوحش
بعد تعرضها لوعكة.. شيرين عبد الوهاب تغادر المستشفي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

خلال تفقد مقر الشركة العامة لتجارة الجملة.. محافظ بورسعيد يتأكد من توافر مخزون آمن

محمد الغزاوى

 تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد مقر الشركة العامة لتجارة الجملة – فرع حي المناخ، والتي تختص بتوزيع المقررات التموينية بالجملة على منافذ التموين بنطاق بورسعيد وذلك برفقة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ، والأستاذ محمد حلمي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد

جاء ذلك في ضوء توجيهات  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم خلال اجتماعه مع المحافظين، بشأن تكثيف جهود وحملات المُتابعة الميدانية للأسواق والمنافذ التجارية، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية والهيئات والأجهزة الرقابية المُختصة؛ مع تفعيل جميع الآليات المتاحة لحماية المواطنين من أية ممارسات احتكارية، ومواجهة أي تعمد لإخفاء السلع بمنتهى القوة والحسم، وإحكام الرقابة على الأسواق لضمان إتاحة كافة السلع في المنافذ والسلاسل التجارية بالمحافظة والتأكد من توافر مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين

وخلال الجولة، تفقد محافظ بورسعيد مخزن الشركة واطلع على آلية العمل داخل الفرع، والتي تتضمن استقبال وتخزين وتوزيع السلع والمقررات التموينية على المنافذ التموينية المختلفة بالمحافظة، لضمان وصولها إلى المواطنين بانتظام

كما اطمأن المحافظ على توافر كافة السلع والمواد التموينية بكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين، وأطمأن على توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مؤكدا ضرورة المتابعة المستمرة لحركة التوزيع لضمان انتظام صرف المقررات التموينية دون أي معوقات

ووجه محافظ بورسعيد بضرورة الالتزام بأعلى معايير التنظيم ومتابعة جودة السلع المطروحة، والتنسيق المستمر بين الجهات المختصة لضمان كفاءة منظومة التوزيع وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية  بما يسهم في تقديم خدمة تموينية متميزة ومستقرة للمواطنين داخل المحافظة.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد السلع الغذائية

أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

لحل الأزمة المالية.. ممدوح عباس ينعش خزينة الزمالك بـ 170 مليون جنيه

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

القمر

إنجاز فضائي تاريخي.. نجاح غير مسبوق في زراعة الحمص داخل تربة قمرية

كويكب

لغز كويكب المدينة يُحسم علميا.. هل نجا القمر من اصطدام كوني محتمل؟

كريستيانو جونيور

صراع العمالقة على الوريث الكروي.. كريستيانو جونيور يشعل سباق الأندية الأوروبية

بالصور

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

فيديو

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

