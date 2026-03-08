خلال تفقد مقر الشركة العامة لتجارة الجملة.. محافظ بورسعيد يتأكد من توافر مخزون آمن

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد مقر الشركة العامة لتجارة الجملة – فرع حي المناخ، والتي تختص بتوزيع المقررات التموينية بالجملة على منافذ التموين بنطاق بورسعيد وذلك برفقة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ، والأستاذ محمد حلمي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم خلال اجتماعه مع المحافظين، بشأن تكثيف جهود وحملات المُتابعة الميدانية للأسواق والمنافذ التجارية، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية والهيئات والأجهزة الرقابية المُختصة؛ مع تفعيل جميع الآليات المتاحة لحماية المواطنين من أية ممارسات احتكارية، ومواجهة أي تعمد لإخفاء السلع بمنتهى القوة والحسم، وإحكام الرقابة على الأسواق لضمان إتاحة كافة السلع في المنافذ والسلاسل التجارية بالمحافظة والتأكد من توافر مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين

وخلال الجولة، تفقد محافظ بورسعيد مخزن الشركة واطلع على آلية العمل داخل الفرع، والتي تتضمن استقبال وتخزين وتوزيع السلع والمقررات التموينية على المنافذ التموينية المختلفة بالمحافظة، لضمان وصولها إلى المواطنين بانتظام

كما اطمأن المحافظ على توافر كافة السلع والمواد التموينية بكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين، وأطمأن على توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مؤكدا ضرورة المتابعة المستمرة لحركة التوزيع لضمان انتظام صرف المقررات التموينية دون أي معوقات

ووجه محافظ بورسعيد بضرورة الالتزام بأعلى معايير التنظيم ومتابعة جودة السلع المطروحة، والتنسيق المستمر بين الجهات المختصة لضمان كفاءة منظومة التوزيع وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بما يسهم في تقديم خدمة تموينية متميزة ومستقرة للمواطنين داخل المحافظة.