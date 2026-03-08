قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيظل محفورا.. تقرير إسباني يعلق على تسجيل حمزة عبد الكريم أولى أهدافه مع برشلونة
الرئيس السيسي يحذر من حدوث أزمة اقتصادية وإقليمية دولية
تراجع سعر بيع الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأحد
الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يبحثان هاتفياً تطورات الأمن الإقليمي وسبل مواجهة التهديدات العسكرية
تعرف على طواقم تحكيم مباراتي الأهلي وطلائع الجيش وبيراميدز والبنك
صرف مرتبات مارس 2026 قبل عيد الفطر.. اعرف الموعد الرسمي وجدول الأجور
طاقم تحكيم مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري
مجتبى خامنئي مرشـدا جديدا لإيران خلفا لوالده
عمرة هدية رمضان.. فوز متسابقتين في اليوم الـ11 من مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد
وزير الداخلية يُبعد أثيوبيتين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
الأهلي بيرميدز الأبرز.. جدول مباريات غدا الإثنين والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

استجابة لطلبات النائبة أمل عصفور.. محافظ بورسعيد يوجه بحل مشكلات أصحاب المصانع

لقاء الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري مع اللواء أ.ح إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد
لقاء الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري مع اللواء أ.ح إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد
معتز الخصوصي

التقت الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، اللواء أ.ح إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، لبحث عدد من المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين وأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة، في إطار حرصها على دعم القطاع الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز بيئة الاستثمار بالمحافظة.

وجاء اللقاء بعد أيام قليلة من الزيارة الميدانية التي قامت بها النائبة لعدد من المصانع بالمجمعات الصناعية، بهدف الاطلاع على أوضاع المصانع الصغيرة والمتوسطة والاستماع إلى مطالب المستثمرين والتحديات التي تواجههم على أرض الواقع.

وخلال الاجتماع، استعرضت النائبة أبرز المشكلات التي رصدتها، حيث وافق المحافظ على عدد من التوجيهات لدعم المستثمرين، من أبرزها:
    •    زيادة ارتفاع المباني لـ118 مصنعًا من 12 مترًا إلى 15 مترًا، نظرًا لمحدودية الأراضي وارتفاع تكاليف الحصول على أرض جديدة، تحفيزًا لزيادة الإنتاج.
    •    حل مشكلات الصرف الصحي والصرف الصناعي بالمنطقة.
    •    توفير خطوط تليفون أرضي لدعم وتيسير الأعمال داخل المصانع.
    •    إقامة مجمع خدمات يضم وحدة بريد، وفروعًا للبنوك، وورش صيانة وإصلاح الطلمبات والتشحيم والسباكة، ومقارًا لشركات الشحن.
    •    حل مشكلات الكهرباء في 58 مصنعًا وزيادة قدرة المولد الموجود.
    •    رصف الطرق واستكمال الإنارة وصيانة الأعمدة الكهربائية، وإنشاء وحدة إسعاف ونقطة شرطة لخدمة المنطقة.
    •    كما وجه لدراسة تحويل مصانع المجمع الصناعي (3 – 7) من حق الانتفاع إلى التمليك لدعم المستثمرين وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل.
    كما وجه بدراسة قانونية حول تحصيل الجهاز التنفيذي رسوم قيمة مضافة بنسبة 14% بالمخالفة للقوانين المنظمة.

وأكد محافظ بورسعيد والنائبة أمل عصفور على استمرار التنسيق والمتابعة خلال الفترة المقبلة لبحث حلول عملية لكافة التحديات، بما يسهم في دعم الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز النمو الاقتصادي بالمحافظة

الدكتورة أمل عصفور محافظ بورسعيد المستثمرين أصحاب المصانع المجمعات الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

السعودية

السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في قصف إيراني مباشر على حي سكني

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

دولار امريكي

في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن

الكويت فهد المجمد

بسبب صاروخ إيراني.. وفاة اللاعب فهد عبد العزيز نجم الكرة الكويتية

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار: طالبنا شركات الطيران بعدم رفع أسعار رحلاتها بسبب الأحداث الجارية

حسام الشاعر

حسام الشاعر: تداعيات الحرب لها تأثير محدود على السياحة في مصر

صورة ارشيفية

جمعية الصحفيين تتعاقد على وحدات سكنية كاملة التشطيب

بالصور

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني

مسلسل اللون الأزرق.. جومانا مراد تجد ابنها بعد فقده

مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد