أعلنت منطقة بورسعيد ، للغوص والانقاذ برئاسة الكابتن إسلام حمص، عن تنظيم مهرجان البراعم الشتوي للسباحة بالزعانف لعام 2026 .

تأتى البطولة تحت رعاية محافظة بورسعيد ، اللواء إبراهيم أبو ليمون ومديرية الشباب والرياضة قيادة محمد عبد العزيز وإشراف الإتحاد المصري للغوص والانقاذ برئاسة الكابتن سامح الشاذلي.



الجمعة إنطلاق مهرجان براعم بورسعيد الشتوي للسباحة بالزعانف

هذا وقد تم تحديد يوم الجمعة المقبلة موعدا لإقامة المهرجان للاعمار السنية ( 7 و 8 و 9 ) سنوات، وتنطلق المنافسات في تمام الساعة الثانية ظهرا .

يشارك في المهرجان 162 لاعب ولاعبة يمثلون 10 أندية هم ( المصري ، غزل بورسعيد ، بورفؤاد ، م ش الإستاد ، الفنار ، بورسعيد ، دكرنس ، الرياضات البحرية ، التوكيلات ، أجيال).

يذكر أن منطقة بورسعيد للغوص والانقاذ قد نظمت خلال شهر فبراير الماضي بطولة المنطقة الشتوية للسباحة بالزعانف، والتي شهدت نجاح كبير وحضور رئيس الإتحاد المصري للغوص والانقاذ .