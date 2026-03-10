مدبولي لـ"صدى البلد": ننسق مع "القومي للأجور" لتطبيق الحد الأدنى بالقطاع الخاص

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سؤال "صدى البلد" بشأن متى سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وما هي الضمانات لتطبيق ذلك بالقطاع الخاص.



وقال إن هناك تنسيقا مع المجلس القومي للأجور، والحكومة تتفهم الوضع بالنسبة للقطاع الاقتصادي، وأن الحكومة تعمل من أجل المواطنين، لكن في نفس الوقت بما لا يضر بالمؤسسة، حتى لا تتجه بعض الشركات للغلق.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة حرصت من البداية على بذل كل الجهود لتجنب الحرب الدائرة في المنطقة إدراكا للعواقب الوخيمة لها، ولا يمكن لأحد التنبؤ بأمد هذه الحرب.

ورد وزير التموين شريف فاروق وزير التموين على سؤال "صدى البلد" أيضاً بشأن ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق قائلا إن هناك رقابة شديدة على الأسواق، لافتا إلى أن الحملات مستمرة لضبط الأسواق مشيرا الي أن هناك وفرة في السلع، وأن أي عملية احتكار سيكون هناك تدخل لضبط المتسبب ومحاسبته بالقانون المخول لنا.

وأضاف وزير التموين أن الحكومة تدخلت بخصوص بعض السلع منها الدواجن والبيض لخفض اسعارهم مشيرا الي انه اي استغلال من المنتجين أو التحار سيتم التدخل فورا .