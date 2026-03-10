قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

لا أعتقد أنه سيعيش في أمان.. ترامب ينتقد اختيار مجتبى خامنئي مرشدا لإيران

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاده لاختيار مجتبى خامنئي مرشداً أعلى جديداً لإيران خلفاً لوالده الراحل علي خامنئي، مؤكداً أنه غير راضٍ عن هذا القرار، وقال إنه لا يعتقد أن خامنئي الابن "سيعيش في سلام".

وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أشاد ترامب بما وصفه بنجاح العمليات العسكرية ضد إيران، والتي حملت اسم "الغضب الملحمي"، معتبراً أن العمليات المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل فاقت التوقعات من حيث النتائج، خصوصاً في هذه المرحلة المبكرة من الحملة.

من جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM، يوم الاثنين، أن الجيش الأمريكي استهدف أكثر من 5000 هدف منذ انطلاق العملية في 28 فبراير الماضي.

وقال ترامب إن الضربة الأولى كان لها تأثير كبير على مجريات المعركة، موضحاً: "عندما بدأنا الهجوم تمكنا من تدمير 50% من صواريخهم. ولو لم نفعل ذلك، لكانت المواجهة أصعب بكثير".

وأضاف أن الضربة الافتتاحية كانت "حاسمة وضرورية"، مؤكداً: "لم يتحلَّ أي رئيس آخر بالشجاعة للقيام بهذه الخطوة. أنا لا أحتاج إلى رئيس يفتقر إلى الشجاعة ليتدخل بعد خمس أو عشر سنوات".

وختم ترامب حديثه بتشبيه الموقف بقناص محترف، قائلاً إن القناص الماهر هو من يسحب سلاحه أولاً، مشيراً إلى أنه لو تم الانتظار ثلاثة أيام إضافية قبل تنفيذ الهجوم، فإنه يعتقد أن الولايات المتحدة كانت ستتعرض لهجوم مضاد.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختيار مجتبى خامنئي مرشداً أعلى جديداً لإيران علي خامنئي العمليات العسكرية ضد إيران الولايات المتحدة وإسرائيل إيران

