الغندور يوجه رسالة خاصة لـ متابعيه عبر فيسبوك.. تفاصيل

شارك الإعلامي خالد الغندور رسالة خاصة لـ متابعيه عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.

خالد الغندور

وكتب الغندور عبر صفحته على فيسبوك: "أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد".

ووجه الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، رسائل مثيرة للجدل للاعبين وذلك بعد خسارة فريق الأهلي أمام طلائع الجيش امس.

وكتب الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "كرة القدم التزام وأداء داخل الملعب وصناعة الفارق داخل الملعب مش فلوس وأكبر عقد وإعلانات والمشاركة في برنامج رامز جلال أو الظهور مع إسعاد يونس أو مني الشاذلي أو أبلة فاهيتا أو الظهور في إعلان فيلم أو الخناقة مع خلق الله في الشارع أو صورة علي انستجرام أو اعتذار علي السوشيال ميديا أو عدم سفر مع الفريق أو اعتراض علي التغيير كل ده كان بكيفي والجمهور مش بيرحم المتخاذل وأخيرا أكبر العقود تبان في الملعب مش علي السوشيال ميديا".

وخسر الأهلي أمام مضيفه طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الكلية الحربية، والمؤجل بينهما من الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز .