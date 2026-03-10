ريال مدريد يعلن خضوع رودريجو لجراحة الرباط الصليبي

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، نجاح العملية الجراحية التي خضع لها مهاجمه البرازيلي رودريجو، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها مؤخرًا في الركبة.

وأوضح النادي في بيان رسمي أن اللاعب خضع لعملية جراحية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي إلى جانب الغضروف الخارجي في الركبة اليمنى.

وأشار البيان إلى أن الجراحة أُجريت تحت إشراف الطاقم الطبي لريال مدريد، وقادها الطبيب مانويل لييس، مؤكدًا أن العملية تمت بنجاح.

ومن المنتظر أن يبدأ رودريجو برنامج التأهيل خلال الأيام المقبلة، على أن يغيب عن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، كما سيفتقده منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم 2026.

وكان اللاعب قد عاد مؤخرًا من إصابة سابقة وشارك بديلًا في مباراة خيتافي، قبل أن يتعرض لإصابة قوية في الدقيقة 66، ورغم استكماله اللقاء حينها، إلا أن الفحوصات الطبية اللاحقة كشفت عن خطورة الإصابة.