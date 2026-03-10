قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أرقام جديدة لـ أشرف بن شرقي مع الأهلي.. تفاصيل

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي أرقام جديدة بشأن اللاعب أشرف بن شرقي مع القلعة الحمراء.

أشرف بن شرقي

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بن شرقي شارك في جميع مباريات الأهلي ،لعب 1256 دقيقة، بما يعادل 14 مباراة كاملة 

،ساهم في 7 أهداف، سجل هدفين - صنع 5".

ويري أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي السابق، أن المارد الأحمر لم يكن بحاجة للتعاقد مع أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك عناصر قادرة على القيام بأدوارهم بكفاءة، وأن التفاوت في رواتب اللاعبين يمثل السبب الرئيسي وراء الأزمات الأخيرة داخل الفريق.

وقال أبو مسلم، في لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "الأهلي لا يحتاج لزيزو ولا بن شرقي، فحسين الشحات يؤدي بقوة، وطاهر محمد طاهر كذلك، ومحمد عبد الله الذي انتقل إلى سيراميكا كليوباترا كان يغني الفريق عن هذه الصفقات".

وأضاف: "هناك انفلات في غرفة الملابس بسبب تفاوت الأسعار بين اللاعبين، نرى زيزو أحيانًا خارج التغيير ولا يريد مصافحة أحد، بينما كان جوزيه عندما كان مدربًا للأهلي مسيطرًا تمامًا على الأوضاع".

وتابع: "أين شخصية لاعبي الأهلي؟ كنا نفوز في الوقت القاتل سابقًا، وهناك مشاكل واضحة في بعض المراكز، فضلًا عن عدم قناعة المدرب ببعض اللاعبين الذين تم التعاقد معهم مؤخرًا".

وشدد أبو مسلم على أهمية وجود رأس حربة قوي، قائلاً: "الأهلي لم يتعاقد مع مهاجم مؤثر، وانتهت الفرصة حاليًا لضم لاعب يفيد الفريق".

وأتم تصريحاته بالقول: "الأهلي استغنى عن عمر كمال عبد الواحد وتعاقد مع أحمد عيد، وأرى أن هذا قرار غير موفق ويعد تهريجًا شديدًا".

