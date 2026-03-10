أرقام مهاجمي الأهلي الثلاثة من الصفقات الجديدة هذا الموسم.. ناقد رياضي يكشف

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أرقام مهاجمي النادي الأهلي الثلاثة من الصفقات الجديدة هذا الموسم.

وكتب طلعت عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "صدق أو لا تصدق .. أرقام مهاجمي الأهلي الثلاثة هذا الموسم وجميعهم صفقات جديدة".

وأضاف : "محمد شريف : 17 مباراة - 901 دقيقة لعب - 3 أهداف - 1 أسيست".

وتابع :"مروان عثمان : 11 مباراة - 830 دقيقة لعب - هدفين - 0 أسيست

كامويش : 6 مباريات - 184 دقيقة لعب - 0 أهداف - 0 أسيست".

وختم :"اجمالي المهاجمين الثلاثة : 1915 دقيقة لعب - 5 أهداف فقط - 1 أسيست !!!".

وخسر الأهلي أمام مضيفه طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الكلية الحربية، والمؤجل بينهما من الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وهادي رياض ويوسف بلعمري ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وتريزيجيه وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: مروان عثمان.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري



بهذه النتيجة تجمد رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 20 مباراة، فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 22 نقطة ارتقى بها إلى المركز الرابع عشر .