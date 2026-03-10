مناقشة كتاب "مصر سيرا على الأقدام" ضمن برنامج ليالي رمضان بالسيدة زينب

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان فعاليات برنامج "ليالي رمضان الثقافية والفنية" بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالشهر الفضيل.

وشهد المقهى الثقافي لقاء جديدا ضمن برنامج "راوي من بلدنا"، تحدث خلاله الشاعر د. مسعود شومان عن التغريبة التي تعد أحد أبرز فصول السيرة التي هي بمثابة كتاب مفتوح للأخلاق والقيم، يعكس ملامح الأزياء والعادات والتقاليد، ويحمل سمات البيئة الزراعية التي نشأ فيها هذا التراث، وأنتج أدبا شعبيا ارتبط بفن المربع.

كما تطرق إلى الحديث عن التقاليد الخاصة في وصف الحروب والعادات الموروثة لرواية السيرة الذين تأثر بعضهم بها إلى حد تسمية أبنائهم بأسماء أبطالها.

وبمصاحبة فرقة عز الدين نصر الدين، تواصلت حكاية الكهنة: شوفة، ولوڤة، وأبو التلاليث، الذين تنكروا في زي عرب قادمين من دمشق، مدعين أنهم تعرضوا للظلم وأخذ الساقية منهم، فاستعطفوا دياب الذي قرر خوض الحرب بعدما أغروه بالنصر والغنائم، ورغم نصيحة ابنته له، بعدما رفضت فرسه التحرك وكأنها تحذره، وأشارت عليه بأن يستشير الأمير أبو زيد الهلالي، إلا أنه مضى معهم، حتى تمكنوا من أسره في عرض البحر وتسليمه لملك قبرص.

وضمن برنامج "إضاءات حول إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة"، عقد لقاء لمناقشة كتاب "مصر سيرا على الأقدام.. رحلات الأرض المباركة"، تأليف الكاتب محمد شلبي أمين.

أدار اللقاء الحسيني عمران، مدير عام النشر، واستهله بتقديم نبذة عن الكتاب الذي ينتمي إلى أدب الرحلات، وكتب بلغة رصينة وسلسة تجمع بين الحس الصحفي والروح الأدبية، مما يجعل القارئ يعيش تفاصيل الرحلة وكأنه يشارك الكاتب خطواته.

وأضاف أن الكتاب في مجملة رحلة إنسانية ومعرفية تكشف ملامح مصر العميقة، وتقدم قراءة حية لعلاقة الإنسان بالمكان عبر التاريخ والجغرافيا.

من ناحيته، أوضح الكاتب محمد شلبي أمين أن تجربته بدأت من خلال عمله في الصحافة الاستقصائية، إلى جانب اهتمامه بالدراسات الأفريقية، وهو ما دفعه إلى البحث والتدقيق في تفاصيل المكان والإنسان.

وأشار إلى أن الكتاب يسعى إلى معايشة تفاصيل الحياة الحقيقية للناس، والتعرف على ثقافتهم وعاداتهم.

كما تحدث عن تجربته في حلايب والشلاتين، موضحا أنه عندما زار المدينتين اكتشف مجتمعا حيا يتمتع أهله بكامل حقوق المواطنة، كما لاحظ امتداد الروابط العائلية بين مصر والسودان.

وأضاف أن المنطقة تضم أكبر سوق للجمال في العالم، حيث تأتي القوافل عبر رحلة "الدبوكة" أو من خلال دراو وبرديس، مشيرا إلى ما يتمتع به أهل حلايب من أخلاق طيبة.

وتطرق أيضا إلى واحة سيوة التي وصفها بالواحة الخضراء، والبيوت المبنية بمواد شديدة الصلابة، وعن جبل الموتى الذي يشبه خلية النحل، ويرجع تاريخه إلى الحضارة المصرية القديمة.

وفي حديثه عن المنيا، أشار إلى أنه أجرى دراستين؛ الأولى عن بيت السيدة مارية في قرية الشيخ عبادة، المنسوبة إلى الصحابي عبادة بن الصامت، والتي تضم معبدا لرمسيس الثاني، ولذلك يطلق عليها "الأقصر الصغرى"، كما تحدث عن رحلته إلى مغاغة وزيارته بيت عميد الأدب العربي طه حسين.

أما عن العريش، فأكد أنها مدينة تعكس معاني القوة والصمود، مشيدا بدور الجيش المصري في حماية حدود الوطن.

وفي برنامج "واحة الشعراء"، أقيمت أمسية شعرية أدارها الشاعر عزت إبراهيم، بمصاحبة الملحن والفنان كرم مراد على آلة العود، الذي قدم خلالها مجموعة من الأغنيات منها "نصها في مصر والسودان"، و"الحدود" التي جمعت مفردات مصرية وسودانية، إلى جانب أغنيات "نعناع الجنية"، و"متفسروش حلمي" للشاعر أحمد بخيت وألحان أكرم مراد، و"الليلة يا سمرة".

وشارك في الأمسية عدد من الشعراء، منهم الدكتور ربيع شكري من الجيزة الذي قدم قصائد عن شهر رمضان وأخرى بالعامية عن الموروثات الرمضانية، إلى جانب قصيدة عن طفل التوحد، كما قدمت الشاعرة رضا عبد النبي نصوصا من ديوان "زيارة".

وأهدى الشاعر علي نوح قصيدة لزوجته الراحلة بعنوان "بتقضي يومك في الجنة إزاي"، وقدم الشاعر صلاح بدران من دمياط نصوصا من ديوان "ثلاث قصائد للموت"، وشارك الشاعر عمرو عامر من كفر الشيخ بقصيدة "الحلم"، فيما قدم الشاعر محمد توفيق عدة قصائد منها "غيمة سوداء"، "انزياح"، و"تعريف الأشياء".

وتواصلت الفعاليات مع الورش الفنية والحرفية، حيث قدمت إدارة المواهب ورشة تلوين تنفيذ عبير يحيى، تعليم رسم بارز بالمعجون لجيهان مبروك، وورشة تصميم فانوس، وأخرى لعمل حقائب بالشبك تنفيذ منة أحمد.

وقدمت الجمعيات الثقافية ورشة رسم للفنان نجيب القاضي، وورشة طرق على النحاس للفنان جلال عبد الخالق، مع اختيار موضوعات تراثية.

وقدمت إدارة الطفل ورشة عمل أساور من الخرز الملون تنفيذ منى عبد الوهاب، كما قدم فنانو قصر ثقافة الطفل عدة ورش منها: ورشة باستخدام الفوم الجليتر نفذتها هدى يحيى عبده، وورشة "نرسم ونفرح" نفذتها شيرين عبد المولى، وأخرى للتشكيل بالصلصال قدمتها رانيا شلتوت، وورشة أساور بعيدان القطيفة والخرز نفذتها شهد عيد، إلى جانب فقرة رسم على الوجه تنفيذ هاني ناجح.

وشارك قصر ثقافة شهداء 25 يناير بعدد من الورش منها: عمل فراشة بورق الكانسون تنفيذ نريمان نبيل، وورشة وردة بالكانسون تنفيذ وفاء أبو الفضل، وورشة لتعليم التلوين تنفيذ فاطمة شعبان، وورشة عمل سبحة تنفيذ مروة محفوظ، إضافة إلى مسابقة ثقافية.

كما تضمنت الفعاليات ورشة تعليم فن العقادة للدكتورة إيمان نوار، وورشة عمل كوستر بعجينة السيراميك للدكتورة ريهام العناني، وورشة تعليم فن الريزن تدريب غادة المغازي، إلى جانب ندوة عن آداب استقبال العيد وورشة فنية للدكتورة سارة بيومي.

ونفذت الإدارة العامة للتمكين الثقافي ورشة تصميم عربة فول من قماش المكرمية تنفيذ نجلاء شحاتة، وأخرى لعمل أساور من الخرز الملون تنفيذ شيرين السيد.

وقدمت الإدارة العامة للمكتبات مسابقة ثقافية بإشراف أماني تلاها توزيع أعداد من مجلة قطر الندى.

واختتم اليوم على المسرح الكبير بعرض فني قدمته فرقة قنا للإنشاد الديني بقيادة المايسترو مصطفى سيد فارس، تضمن باقة من الأغاني والأناشيد منها: يا رسول الله أجرنا، مدد يا رسول الله، بعودة يا رمضان، رمضان تجلى، وبحبك وبريدك.

وتنفذ فعاليات ليالي رمضان بالحديقة الثقافية من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، والإدارات التابعة، وتختتم اليوم الثلاثاء في الثامنة والنصف مساءً.

وأعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برنامجا متنوعا ضم أكثر من 679 فعالية ثقافية وفنية كبرى خلال شهر رمضان في 8 مواقع مركزية بالقاهرة والأقاليم، إلى جانب مئات الفعاليات بالمواقع الثقافية التابعة لها في مختلف المحافظات احتفالا بالشهر الكريم.