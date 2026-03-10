محافظ الغربية يتابع تطبيق التعريفة الجديدة والتزام السائقين بها في موقفي سبرباي والجلاء بطنطا

أجرى اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، صباح اليوم جولة ميدانية شملت موقفي سبرباي والجلاء بمدينة طنطا، وذلك لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لوسائل النقل الداخلي والخارجي، التي تم اعتمادها عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتعديل أسعار المنتجات البترولية.

جولة ميدانية محافظ الغربية

جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام للمحافظة، والعميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، والمهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين، والأستاذ عادل داود، رئيس مركز ومدينة طنطا.

وخلال الجولة، تابع المحافظ حركة نقل الركاب داخل المواقف، وتأكد من إعلان التعريفة الجديدة بشكل واضح أمام المواطنين، كما اطمأن على التزام السائقين بالأجرة المقررة، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي تجاوز أو تلاعب في الأسعار، وأن أي مخالفة سيتم التعامل معها فورًا من خلال الغرامات والإجراءات القانونية الرادعة.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية تحركت فور صدور قرار تعديل أسعار الوقود لوضع تعريفة عادلة ومدروسة تراعي مسافات خطوط السير، بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطنين والسائقين، ويضمن استمرار الخدمة بصورة مستقرة ومنظمة.

وأضاف المحافظ أن الدولة تتخذ قراراتها في ظل ظروف استثنائية تمر بها أسواق الطاقة عالميًا، ما يتطلب من الجميع التكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع الدولة خلال هذه المرحلة، مؤكدًا أن المحافظة حريصة في الوقت نفسه على حماية المواطنين ومنع أي استغلال، وأن تطبيق التعريفة الجديدة يتم وفق دراسة دقيقة تحقق التوازن بين مصلحة المواطن والسائق.

منع استغلال المواطنين

وخلال متابعته بالمواقف، حرص المحافظ على الحوار المباشر مع عدد من السائقين، مؤكدًا أن الالتزام بالتعريفة الجديدة واجب على الجميع، وأن أي محاولة لزيادة الأجرة أو تقسيم خطوط السير ستُقابل بإجراءات حاسمة قد تصل إلى سحب خط السير أو الإيقاف الفوري عن العمل، مشددًا على أن أجهزة الرقابة الميدانية متواجدة في كل موقع ولن تتهاون في ضبط أي مخالفة.

سماع المواطنين

كما حرص اللواء دكتور علاء عبدالمعطي على التحدث مع المواطنين داخل المواقف والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، مؤكدًا أن المحافظة تقف إلى جانب المواطن ولن تسمح بأي استغلال تحت أي ظرف، وأن تطبيق التعريفة الجديدة يخضع لمتابعة دقيقة من جميع الأجهزة التنفيذية لضمان الالتزام الكامل بها في كل المراكز والمدن.

ووجه المحافظ باستمرار الحملات الرقابية المكثفة بالتنسيق بين إدارات المرور والتموين والوحدات المحلية، لمتابعة المواقف ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلال للمواطنين.

التعاون والإبلاغ الفوري

ودعا محافظ الغربية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات في تعريفة الركوب أو أي محاولات للاستغلال، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات والتعامل معها بشكل فوري من خلال مبادرة “الغربية بتتغير بيكم”.

ويمكن للمواطنين التواصل عبر:

■ مبادرة “الغربية بتتغير بيكم” عبر واتس آب: 01550502836 – 01550502837 – 01550502834

■ غرفة عمليات المرور: 0403454599

■ غرفة عمليات المحافظة: 0403341233

■ إدارة المواقف: 01006966983

واختتم محافظ الغربية تصريحاته مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في التواجد الميداني داخل المواقف لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة، مشددًا على أن القانون سيُطبق بحسم على كل من يحاول التلاعب بالأجرة أو استغلال المواطنين.