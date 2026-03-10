قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو مجلس إدارة الأهلي السابق: زيزو لم يصنع الفارق وتسبب في أزمات داخل الفريق
رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر
قطع الإنترنت أثناء امتحانات الثانوية العامة .. 10 صعوبات تواجه التنفيذ
سعر الذهب الآن.. عيار 21 يحلق عند مستوى 7450 جنيها
إسرائيل: سننسق مع واشنطن توقيت وآلية إنهاء الحرب مع إيران
توروب يحسم قراره.. من يحرس عرين الأهلي أمام الترجي التونسي
صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل
مفتي الجمهورية: الأمم القوية هي التي تتعلَّم من انكساراتها وتعيد البناء من جديد
الصحة: تشميع عيادة ضياء العوضي وإلغاء ترخيصه لنشر معلومات علاجية مضللة
مقتل رئيس قوات الباسيج الإيرانية في هجوم مشترك لإسرائيل وأمريكا
رئيس الوزراء يتابع مشروعات شركة سكاتك النرويجية وفرص التوسع في الاستثمارات
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي والمالي للمرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الغربية يتابع تطبيق التعريفة الجديدة والتزام السائقين بها في موقفي سبرباي والجلاء بطنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، صباح اليوم جولة ميدانية شملت موقفي سبرباي والجلاء بمدينة طنطا، وذلك لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لوسائل النقل الداخلي والخارجي، التي تم اعتمادها عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتعديل أسعار المنتجات البترولية.

جولة ميدانية محافظ الغربية 

جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام للمحافظة، والعميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، والمهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين، والأستاذ عادل داود، رئيس مركز ومدينة طنطا.

وخلال الجولة، تابع المحافظ حركة نقل الركاب داخل المواقف، وتأكد من إعلان التعريفة الجديدة بشكل واضح أمام المواطنين، كما اطمأن على التزام السائقين بالأجرة المقررة، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي تجاوز أو تلاعب في الأسعار، وأن أي مخالفة سيتم التعامل معها فورًا من خلال الغرامات والإجراءات القانونية الرادعة.

ردع مخالفين 

وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية تحركت فور صدور قرار تعديل أسعار الوقود لوضع تعريفة عادلة ومدروسة تراعي مسافات خطوط السير، بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطنين والسائقين، ويضمن استمرار الخدمة بصورة مستقرة ومنظمة.

وأضاف المحافظ أن الدولة تتخذ قراراتها في ظل ظروف استثنائية تمر بها أسواق الطاقة عالميًا، ما يتطلب من الجميع التكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع الدولة خلال هذه المرحلة، مؤكدًا أن المحافظة حريصة في الوقت نفسه على حماية المواطنين ومنع أي استغلال، وأن تطبيق التعريفة الجديدة يتم وفق دراسة دقيقة تحقق التوازن بين مصلحة المواطن والسائق.

منع استغلال المواطنين 

وخلال متابعته بالمواقف، حرص المحافظ على الحوار المباشر مع عدد من السائقين، مؤكدًا أن الالتزام بالتعريفة الجديدة واجب على الجميع، وأن أي محاولة لزيادة الأجرة أو تقسيم خطوط السير ستُقابل بإجراءات حاسمة قد تصل إلى سحب خط السير أو الإيقاف الفوري عن العمل، مشددًا على أن أجهزة الرقابة الميدانية متواجدة في كل موقع ولن تتهاون في ضبط أي مخالفة.

سماع المواطنين 

كما حرص اللواء دكتور علاء عبدالمعطي على التحدث مع المواطنين داخل المواقف والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، مؤكدًا أن المحافظة تقف إلى جانب المواطن ولن تسمح بأي استغلال تحت أي ظرف، وأن تطبيق التعريفة الجديدة يخضع لمتابعة دقيقة من جميع الأجهزة التنفيذية لضمان الالتزام الكامل بها في كل المراكز والمدن.

ووجه المحافظ باستمرار الحملات الرقابية المكثفة بالتنسيق بين إدارات المرور والتموين والوحدات المحلية، لمتابعة المواقف ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلال للمواطنين.

التعاون والإبلاغ الفوري 

ودعا محافظ الغربية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات في تعريفة الركوب أو أي محاولات للاستغلال، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات والتعامل معها بشكل فوري من خلال مبادرة “الغربية بتتغير بيكم”.

ويمكن للمواطنين التواصل عبر:
■ مبادرة “الغربية بتتغير بيكم” عبر واتس آب: 01550502836 – 01550502837 – 01550502834
■ غرفة عمليات المرور: 0403454599
■ غرفة عمليات المحافظة: 0403341233
■ إدارة المواقف: 01006966983

واختتم محافظ الغربية تصريحاته مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في التواجد الميداني داخل المواقف لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة، مشددًا على أن القانون سيُطبق بحسم على كل من يحاول التلاعب بالأجرة أو استغلال المواطنين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي جولة ميكروباص مجمع مواقف تعريفة الأجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

اسعار البنزين الجديدة

ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم

ترشيحاتنا

صواريخ إيران

البرلمان الإيراني: إذا شنت إسرائيل وأمريكا حربا على البنية التحتية سترد إيران بالمثل

جنوب لبنان

يونيفيل: عشرات الآلاف من سكان جنوب لبنان نزحوا من منازلهم بسبب الهجمات الإسرائيلية

جانب من الحلقة

اختارت مصر مثوىً لها.. وللنساء نصيب يستعرض قصة السيدة نفيسة بنت الحسن

بالصور

قبل العيد.. طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة

طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..

الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟

الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟
الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟
الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟

حملات رقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالشرقية

مخبز
مخبز
مخبز

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد