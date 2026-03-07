في نهار رمضان.. القصة الكاملة لضبط زوج متهم بمحاولة إنهاء حياة زوجته بشوارع طنطا

أصدر المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز طنطا بسرعة فتح باب التحقيق العاجل في واقعة اعتداء زوج علي زوجته بواسطة أداة حادة "شوم وسكين" في نهار شهر رمضان المبارك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

قرار عاجل من النيابة



كما وجهت النيابة العامة بحبس الزوج المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات فضلا عن سماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.

ردع المتهم قانونيا

وكان ضباط الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحوا في ضبط الزوج المتهم بالاعتداء على زوجته بواسطة أداة حادة "شومه" بشوارع قرية اخناواي بمركز طنطا بسبب خلافات أسرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة الاعتداء علي سيدة تدعي "نجلاء نجم " في نهاية العقد الثالث من عمرها علي يد زوجها يدعي "إيهاب نجم" إثر خلافات أسرية بنطاق قرية اخناواي بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وتبين من التحريات الأمنية التي اجراها الرائد محمد العسال رئيس مباحث مركز شرطة طنطا تعرض الزوجه للجروح قطعيه و سطحيه علي يد زوجها بسبب خلافات أسرية و هروبه .

تحرك أمني عاجل

ويكثف ضباط مباحث مركز طنطا من جهودهم لضبط الزوج المتهم الهارب وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز طنطا من ضبط المتهم وعرضها على جهات التحقيق.

تحقيق القصاص العادل



كما ناشدت أسرة الزوجة الضحية بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتحقيق القصاص العادل لما ارتكبه في حق ابنتهم وتعريض حياتهم للخطر الموت .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.