الشرطة الأمريكية تطرد جنديا سابقا من الكونجرس يرفض القتال لأجل إسرائيل
سياسية أمريكية لـ صدى البلد: الشرق الأوسط يقف على حافة تصعيد واسع
الرحلة مستمرة.. سيراميكا كليوباترا يعلن تمديد عقد علي ماهر مع الفريق
مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل
علي جمعة: الليل في الإسلام له منزلة كبيرة وأقسَم الله به كثيرًا في القرآن الكريم
بأسعار مخفضة.. الزراعة: استمرار ضخ السلع وبيض المائدة بمنافذها
اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه
الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت
إعلام إيراني: استهداف قاعدة بحرية أمريكية في السعودية
برونو فرنانديز يقترب من معادلة رقم بيكهام رغم خسارة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل
عبد الظاهر السقا: الاتحاد السكندري يعود إلى الطريق الصحيح بدعم جماهيره
إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون
رياضة

غزل المحلة: علاء عبد العال لم يتلفظ بأي ألفاظ خارجة تجاه حكم مباراة الاتحاد

رباب الهواري

كشف شريف الخشاب، المدير الرياضي لنادي غزل المحلة، أسباب قرار رابطة الأندية المحترفة منع علاء عبد العال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، من مرافقة الفريق لمدة ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه.

ورد الخشاب على الاتهامات التي ساقتها رابطة الأندية لتوقيع العقوبة بتلفظ علاء عبد العال بعبارات بذيئة تجاه الحكم أو أحد مساعديه أو القيام بحركات غير مهذبة.

وقال شريف الخشاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «نفسي المنظومة وتحديدًا لجنة الحكام تتقصى الحقائق فيما يحدث لأن كده كتير».

وأردف قائلًا: «نعود للوراء للمباراة قبل السابقة، تم إلغاء هدف صحيح لغزل المحلة ضد نادي زد وكلف ذلك الفريق خسارة نقطتين بالتعادل 0-0 بدلًا من الانتصار».

وتابع قائلًا: «نرجع لمباراة الاتحاد، أحرزنا هدف بنسبة كبيرة جدًا هدف صحيح وتم إلغاؤه مرة أخرى على أنها تسلل، ثم قام الحكم بطرد لاعب غزل المحلة بالإنذار الثاني بسبب خطأ عادي في منتصف الملعب لا يستحق أي بطاقة، ليُجهز الحكم على أي أمل لغزل المحلة في العودة للمباراة وكان ذلك سبب في فوز الاتحاد السكندري».

وتساءل الخشاب قائلًا: «ما هو العائد على غزل المحلة في ظل هذه الأخطاء التحكيمة وأين العقاب من قبل المنظومة في ظل هذه الأخطاء التحكيمية؟».

وحول واقعة علاء عبد العال مع حكم مباراة غزل المحلة والاتحاد، قال الخشاب: «علاء عبد العال مشهود له بالأخلاق، ولم يحدث أي سباب أو إشارات منه تجاه حكم المباراة وائل فرحان».

وأضاف الخشاب: «كل اللي قاله علاء عبد العال حرام عليكم يا جماعة كده إحنا كل ماتش بنتظلم، ولم يتلفظ بأي لفظ خارج نهائيًا».

غزل المحلة علاء عبدالعال اخبار الرياضة دورى نايل

