محافظ دمياط يلتقى مع نواب البرلمان لمناقشة قضايا تهم المواطنين



عقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، لقاء مع نواب البرلمان بغرفتيه، حضره الدكتور محمد فوزى نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد.

وشهد الاجتماع مشاركة أعضاء مجلس النواب النائب ضياء الدين داود ، النائب نادر الداجن، النائب محمود مشعل ، النائب السيد الغيطاني، النائب فوزى الجوجرى ، النائبة مروة صالح ، والنائبة عبير رخا وأعضاء مجلس الشيوخ النائب وليد التمامى و النائب على كيوان والنائب أمير الصديق.

وأكد محافظ دمياط فى مستهل الاجتماع حرص المحافظة على التعاون مع الهيئة البرلمانية لدعم الخطط التنموية وتخطى أى عقبات وخدمة أهالي دمياط وتحقيق الصالح العام، مؤكدًا على الدور المهم الذى يقوم به نواب البرلمان لدعم جهود المحافظة واستراتيجياتها نحو تحقيق التنمية الشاملة بما يتواكب مع رؤية الدولة المصرية.

تناول الاجتماع مناقشات موسعة حول عدد من ملفات العمل المطروحة على الساحة، والتى تمس المواطنين، حيث تم بحث عدد من الأُطر والإجراءات التى سيتم العمل فى ضوءها و كذا سُبل وضع آليات للتيسير على المواطن ، كما تم مناقشة عدد من الطلبات التى تقدم بها النواب ، لوضع دراسات مشتركة حيالها .

وأكد محافظ دمياط أن آلية العمل ستشهد تكاتف وتعاون عميق بين المحافظة والنواب، لتحقيق الأهداف الرامية نحو خدمة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له ، مؤكدًا أن ذلك هو الهدف الأساسي الذى يعمل الجميع من أجل تحقيقه .