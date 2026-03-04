رفع كفاءة مبنى مديرية التموين بشطا

تفقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، مبنى مديرية التموين والتجارة الداخلية بشطا ، وذلك في ختام جولته التى أجراها اليوم، لمتابعة الموقف الخاص بالمشروعات التي نفذتها هيئة الأبنية التعليمية، و يُعد مبنى المديرية ضمن هذه المشروعات، حيث شهد أعمال تطوير ورفع كفاءة تم تنفيذها بالكامل ، وتشغيله .

وجاءت الزيارة بحضور المهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، و الأستاذ مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ، وتابع " المحافظ " خلالها ما تم تنفيذه من أعمال لتطوير المبنى وإعادة تأهيله.

كما تفقد كذلك مركز خدمة المواطنين بالمديرية، وتواصل مع العاملين به لمتابعة موقف تنفيذ المعاملات والخدمات للمواطنين، مؤكدًا على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطن .

وتفقد " المحافظ " كذلك إدارات المديرية وتابع سير العمل بها ، وأكد خلال زيارته على الدور المهم الذى تقوم به مديرية التموين، لضبط المنظومة التموينية والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه والتصدي لأي محاولات للتلاعب بها ، و متابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من جودتها وفقًا للمعايير المحددة للحفاظ على صحة المواطنين .