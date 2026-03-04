قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مغني شهير .. مفاجأة بشأن ضحية رامز ليفل الوحش الليلة
سواق توك توك.. رامز جلال يسخر من عصام صاصا
سؤال اليوم الـ14 من شهر رمضان.. مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد
سفارة إسبانيا بالقاهرة: الأوضاع مستقرة بمصر والمجال الجوي يعمل بشكل طبيعي
تخطى الـ50 جنيهًا.. سعر الدولار اليوم بعد الارتفاع الأخير
هيئة البث الإسرائيلية: «حزب الله» أطلق صاروخا عنقوديا لأول مرة وتسبب بدمار قرب الحدود
لاريجاني: تحالف ترامب مع نتنياهو سيؤدي إلى انهيار أمريكا.. ونتنياهو جر ترامب للحرب
تضارب التصريحات حول مشاركة إيران في كأس العالم 2026
سلطنة عمان تعلن إنقاذ طاقم سفينة شحن استهدفت بصاروخين قرب مضيق هرمز
وزير الحرب الأمريكي: غواصة أمريكية أغرقت سفينة حربية إيرانية في المحيط الهندي
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان
صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب عقب هجوم صاروخي من إيران
محافظات

ضبط مركز خدمة سيارات بدمياط بدون ترخيص وتقليد علامات تجارية شهيرة

تموين دمياط
تموين دمياط
زينب الزغبي

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في دمياط برئاسة مجدي عبد الكريم عامر  وكيل وزاره التموين والتجارة الداخليه  بدمياط ، حملة مكبرة لضبط مركز خدمة سيارات لتغير الزيوت والشحوم بدون ترخيص ويقوم بتقليد علامات تجارية شهيره.

جاء ذلك بناء علي توجيهات  الدكتور شريف فاروق  وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات   الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط .

حيث تم  ضبط مركز خدمه سيارات لتغير الزيوت والشحوم بدون ترخيص يقوم بغش الزيوت عن طريق تعبئة زيوت رديئة في جراكن لعلامات تجارية شهيره وايضا ضبط ماكينة تقوم بتغليف عبوات الزيوت باسم شركات عالمية و شركات تجارية شهيره وايضا ضبط كميه من الزيوت المنتهية الصلاحيه حيث تم ضبط كمية زيوت 2.5طن وبيانها كالتالي عدد 50جركن زيت محرك 20لتر و عدد 11 جركن  زيت تروس 16لتر وعدد45جركن زيت محرك 20لتر وعدد5جركن زيت محرك 5لتروعدد 5عبوه صفيح زيت محرك 20لتر وعدد 5جركن زيت محرك20لتر .

وقد تم عمل المحاضر الازمه والعرض علي النيابة العامة للتصرف
حيث تشكلت الحمله التموينية برئاسة وكيل وزاره التموين مجدى  عبدالكريم وبصحبة ايهاب العطار و محمد طلعت و محمد المهدي.
وقد شدد  وكيل وزاره التموين بدمياط علي ضرورة الحملات بصفه مستمره لضبط الاسواق  والضرب بيد من حديد من المتلاعبين ومكافحه الغش بكافه صوره واشكاله حفاظا علي صحه وسلامه المواطنين

دمياط محافظ دمياط تموين دمياط حملات

كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز أنيق
سارة سلامة تخطف الأنظار رفقة والدها وشقيقتها فى سحور رمضانى
تتبع إطارات السيارات
اورمان الشرقية
