ضبط مركز خدمة سيارات بدمياط بدون ترخيص وتقليد علامات تجارية شهيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في دمياط برئاسة مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزاره التموين والتجارة الداخليه بدمياط ، حملة مكبرة لضبط مركز خدمة سيارات لتغير الزيوت والشحوم بدون ترخيص ويقوم بتقليد علامات تجارية شهيره.

جاء ذلك بناء علي توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط .

حيث تم ضبط مركز خدمه سيارات لتغير الزيوت والشحوم بدون ترخيص يقوم بغش الزيوت عن طريق تعبئة زيوت رديئة في جراكن لعلامات تجارية شهيره وايضا ضبط ماكينة تقوم بتغليف عبوات الزيوت باسم شركات عالمية و شركات تجارية شهيره وايضا ضبط كميه من الزيوت المنتهية الصلاحيه حيث تم ضبط كمية زيوت 2.5طن وبيانها كالتالي عدد 50جركن زيت محرك 20لتر و عدد 11 جركن زيت تروس 16لتر وعدد45جركن زيت محرك 20لتر وعدد5جركن زيت محرك 5لتروعدد 5عبوه صفيح زيت محرك 20لتر وعدد 5جركن زيت محرك20لتر .

وقد تم عمل المحاضر الازمه والعرض علي النيابة العامة للتصرف

حيث تشكلت الحمله التموينية برئاسة وكيل وزاره التموين مجدى عبدالكريم وبصحبة ايهاب العطار و محمد طلعت و محمد المهدي.

وقد شدد وكيل وزاره التموين بدمياط علي ضرورة الحملات بصفه مستمره لضبط الاسواق والضرب بيد من حديد من المتلاعبين ومكافحه الغش بكافه صوره واشكاله حفاظا علي صحه وسلامه المواطنين