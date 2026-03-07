قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

المرمم ودوره في الحفاظ علي الاثار ورشة تعليمية بـ متحف طنطا

الورشة التعليمية بـ متحف طنطا
الورشة التعليمية بـ متحف طنطا
محمد الاسكندرانى

نظم متحف طنطا ورشة تعليمية تحت عنوان “المرمم ودوره في الحفاظ علي الاثار” وذلك فى اطار الأنشطة الثقافية التى ينظمها .

قالت إدارة متحف طنطا، أن الورشة تناولت دور المرمم وكيفية تأهيله وأهم الواجبات التى يقوم بها فيما يخص صيانة وترميم الاثار والحفاظ عليها وأهم المواد والتقنيات المستخدمة للحفاظ على التراث المصري العظيم.

متحف طنطا

أوضحت إدارة المتحف، أننا استخدمنا عرض بعض الوسائل التوضيحية علي الداتا شو  بقاعة المؤتمرات بالمتحف، وفى النصف الثانى من الورشة نظمنا جولة داخل المتحف لشرح تقنيات الترميم وأثرها المفيد على القطع الأثرية المعروضة بالمتحف.

من جانبهم عبر الطلاب المشاركون في الورشة عن سعادتهم الكبيرة بالحضور والقدر الكبير من المعلومات التى تعرفوا عليها.

يُعد متحف طنطا أول متحف إقليمي يتم إنشاؤه في مصر في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني. بدأت فكرة إنشاء المتحف عام 1913 في مبنى مجلس مدينة طنطا، لكنه أُغلق لاحقاً، ثم أُعيد افتتاحه عام 1935، قبل أن يُغلق مرة أخرى في خمسينيات القرن الماضي. أعيد طرح فكرة إنشاء المتحف في أوائل ثمانينيات القرن العشرين، وتم تجهيز المبنى الحالي وإعادة افتتاحه عام 1990، ليُغلق مرة أخرى بغرض الترميم والتطوير، وافتُتح مجدداً عام 2019.

يتألف المتحف من خمسة طوابق، خُصصت ثلاثة منها لعرض مجموعة متنوعة من المقتنيات الأثرية التي تعود إلى عصور مختلفة، معظمها مستخرجة من مواقع أثرية بارزة في منطقة الدلتا مثل تل الفراعين، صا الحجر، صان الحجر، تل بسطا، قويسنا، وبهبيت الحجارة.

ومن أبرز القطع المعروضة تمثال من البازلت للملك نفرتيس الأول من عصر الأسرة التاسعة والعشرين، بالإضافة إلى خزانات عرض تحتوي على عملات ذهبية وفضية وبرونزية تعود إلى العصور اليونانية والرومانية والإسلامية.

المزيد

