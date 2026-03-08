نتائج الجولة الثانية من نهائي دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة

أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية من الدور النهائي لبطولة الدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة لموسم 2025–2026، والتي شهدت إقامة أربع مواجهات قوية بين الفرق المتنافسة على اللقب.

وشهدت الجولة فوز فريق الطيران على نظيره سبورتنج بنتيجة 3-1 في المباراة التي أُقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى، بينما تغلّب الزمالك على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أُقيم على صالة الشباب والرياضة.

كما نجح فريق بتروجت في تحقيق الفوز على القناة بنتيجة 3-0 في المباراة التي استضافتها صالة الدكتور حسن مصطفى، فيما حسم الأهلي مواجهته أمام الجزيرة بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي أُقيم على صالة الشباب والرياضة.