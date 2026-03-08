السفير الروسي في لندن: موسكو تدعم طهران في حربها ضد أمريكا وإسرائيل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن السفير الروسي في لندن، أن موسكو تدعم طهران في حربها ضد أمريكا وإسرائيل.

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ موجة أخرى من الهجمات في جميع أنحاء إيران.

وذكرت صحيفة /تايمز أوف إسرائيل/ أنه من المتوقع أن يصدر الجيش الإسرائيلي بيانا يقدم مزيدا من التفاصيل حول هذه الغارات لاحقا.

يأتي هذا في وقت أفاد فيه إعلام إسرائيلي باعتراض مسيرتين في الجليل الغربي ومسيرة في الجليل الأعلى.

وأوضح الإعلام الإسرائيلي أن المنظومات الدفاعية اعترضت عددا من الصواريخ التي أطلقت من إيران.

ومن جانبها أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي بعد رصد تسلل مسيرة من لبنان.