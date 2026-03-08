سفارة رومانيا بالقاهرة: إجلاء أكثر من ألف روماني من الشرق الأوسط

أعلنت سفارة رومانيا بالقاهرة أنه تم إجلاء أكثر من ألف روماني من مواطنيها منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط .. مؤكدة الاهتمام البالغ بأوضاع الرومانيين الذين فوجئوا باندلاع الحرب في المناطق المتضررة من النزاع.

وأضافت السفارة - في بيان لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم / الأحد / - أن عمليات الإجلاء تتم بدعم من آلية الحماية المدنية الأوروبية أو رحلات إجلاء مستأجرة وأنه سيتم تنظيم عمليات إجلاء جديدة من المناطق المتضررة بما بسمح به الوضع الأمني.

وأشارت إلى أنه من المقرر تسيير رحلتين عبر سلطنة عمان بداية من هذا الأسبوع، بينما أكدت السلطات في الإمارات زيادة عدد الرحلات التجارية اليومية إلى بوخارست، وذلك تبعا للظروف الأمنية.

وأكدت أن رومانيا سوف تواصل التعاون مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، لتسهيل سفر الرومانيين على متن الرحلات التي تنظمها هذه الدول لإعادة مواطنيها.