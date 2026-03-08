قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مجلس الشيوخ: المرأة المصرية شريك أساسي في بناء المجتمع والتنمية الشاملة
من ترك سنة الظهر في رمضان متعمدا.. هل تبطل صلاته أو ينقص ثوابها؟
الهلال الأحمر الإيراني: تضرر أكثر من 9600 منشأة مدنية جراء الغارات الإسرائيلية
الوزراء يستعرض تداعيات الحرب.. إلغاء 5000 رحلة جوية في الشرق الأوسط خلال يومين
غرق سفينة إماراتية في مضيق هرمز وفقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين
مصر تدعو لخفض التصعيد.. اتصال بين بدر عبدالعاطي ورافائيل جروسي حول تطورات الأوضاع الإقليمية
وزيرة الثقافة: اكتشاف الطاقات الشابة ورعايتها.. وأوركسترا وكورال مصر الوطني خطوة هامة لتأهيل المواهب بالمحافظات
موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شوال وتوقيت الصلاة
ترامب ينفي وجود مؤشرات على تقديم روسيا معلومات استخباراتية لإيران عن القوات الأمريكية
وزيرة خارجية بريطانيا: نؤكد ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين
صلاح يعود من جديد .. هل بدأ شهر العسل مجددًا مع سلوت في ليفربول؟
قرب الـ 52 .. صعود جديد في أسعار صرف الدولار الآن
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف مقاتلات إيرانية من طراز "إف-14" بمطار أصفهان

استهداف مطار أصفهان
استهداف مطار أصفهان
أ ش أ

 أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم / الأحد / أنه نفذ سلسلة من الضربات الجوية العنيفة استهدفت مواقع حيوية واستراتيجية في عمق العاصمة الإيرانية طهران.

وأوضح الجيش الإسرائيلي - في بيان - أن الغارات الجوية استهدفت مجمعات في مطار أصفهان وسط إيران، وقال :"إنها كانت تخزن فيها طائرات مقاتلة من طراز إف- 14"، بحسب صحيفة /تايمز أوف إسرائيل/.

وأضاف أن هذه الضربات تأتي بعد يومين من تدمير 15 طائرة في مطار مهرآباد في طهران، وذلك في إطار ما وصفه بـ"جهود توسيع وتعميق التفوق الجوي لسلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء الإيرانية".

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل في أواخر فبراير الماضي سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين ومقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق"، وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

الجيش الإسرائيلي الضربات الجوية طهران

