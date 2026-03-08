قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

"أهمية الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزيتية".. ندوة إرشادية بكفر الشيخ

الزراعة التعاقدية
الزراعة التعاقدية
شيماء مجدي

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز الزراعات التعاقدية، سلسلة من الندوات الإرشادية الموسعة بمحافظة كفر الشيخ، لتوعية المزارعين بأهمية الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزيتية، وذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التواجد الميداني ودعم المزارعين لزيادة الإنتاجية المحلية.

وقالت الدكتورة هدى رجب رئيس مركز الزراعات التعاقدية، أن هذه الندوات استهدفت تسليط الضوء على محاصيل: فول الصويا، الذرة، ودوار الشمس، مع التركيز على دور "الزراعة التعاقدية" كضمانة حقيقية للمزارع المصري، وخاصة صغار المنتجين، لتحقيق هامش ربح مجزي وتأمين عملية التسويق بعيداً عن تقلبات الأسعار.

واوضحت انه تم التأكيد على أهمية المحاصيل الزيتية في الحد من الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي القومي، فضلا عن شرح آليات الحصول على خدمات البنك الزراعي بموجب التعاقد، وسبل المتابعة الميدانية تحت إشراف معهد المحاصيل الحقلية لضمان أعلى جودة للإنتاج، لافتة إلى أنه تم أيضا توضيح آليات تسعير الحاصلات، وإجراءات التوريد الميسرة، وطرق تحصيل المستحقات المالية فور التوريد.

وأشارت رئيس مركز الزراعات التعاقدية، أنه تم توصية المزارعين بضرورة الالتزام بالسياسة الصنفية الجديدة، خاصة زراعة أصناف فول الصويا (مصر 6، ومصر 10) التي تتميز بإنتاجية عالية،  كما تم استعراض فوائد استخدام الميكنة الحديثة، وتطبيق نظام "التحميل" بين محصولي فول الصويا والذرة لتحقيق الاستفادة القصوى من وحدة المساحة الزراعية، بما يخدم صناعة الأعلاف للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.

الزراعة الزراعة التعاقدية وزارة الزراعة المحاصيل الزيتية الحاصلات

