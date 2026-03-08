قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي قبل ديربي الغضب بين ميلان وإنتر

ميلان والإنتر
ميلان والإنتر
عبدالله هشام

يستضيف إيه سي ميلان جاره وغريمه التقليدي إنتر ميلان مساء اليوم الأحد على ملعب سان سيرو، في ديربي مدينة ميلانو المرتقب، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي.

ويدخل إنتر ميلان اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 67 نقطة، متقدمًا بفارق 10 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة، مما يمنح الصراع الأولي بين الغريمين بعدا أخر.

وتقام اليوم مباريات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإيطالي حيث يلعب ليتشي ضد كريمونيزي في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بينما يلعب بولونيا - فيرونا في تمام الساعة الرابعة عصرا وكذلك فيورنتينا ضد بارما في نفس الموعد.

ويواجه جنوى منافسه روما في تمام الساعة السابعة مساء اليوم وتختتم السهرة الكروة المميزة بلقاء ميلان ضد إنتر في تماما الساعة العاشرة إلا ربع

ترتيب الدوري الإيطالي:

1- إنتر ميلان : 67 نقطة

2- إيه سي ميلان : 57 نقطة

3- نابولي : 56 نقطة

4- روما : 51 نقطة

5 - كومو : 51 نقطة

6- يوفنتوس : 50 نقطة

7- أتالانتا : 46 نقطة

8- بولونيا : 39 نقطة

9- ساسولو :  38 نقطة

10- أودينيزي : 36 نقطة

11- لاتسيو :  34 نقطة

12- بارما : 33 نقطة

13- كالياري :  30 نقطة

14- تورينو : 30 نقطة

15- جنوى : 27 نقطة

16- فيورنتينا :  24 نقطة

17- كريمونيزي :  24 نقطة

18- ليتشي : 24 نقطة

19- فيرونا : 15 نقطة

20- بيزا : 15 نقطة

ميلان إنتر ميلان الدوري الإيطالي ميلان ضد إنتر ميلان فريق ميلان ترتيب الدوري الإيطالي

