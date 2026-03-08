قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مجلس الشيوخ: المرأة المصرية شريك أساسي في بناء المجتمع والتنمية الشاملة
من ترك سنة الظهر في رمضان متعمدا.. هل تبطل صلاته أو ينقص ثوابها؟
الهلال الأحمر الإيراني: تضرر أكثر من 9600 منشأة مدنية جراء الغارات الإسرائيلية
الوزراء يستعرض تداعيات الحرب.. إلغاء 5000 رحلة جوية في الشرق الأوسط خلال يومين
غرق سفينة إماراتية في مضيق هرمز وفقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين
مصر تدعو لخفض التصعيد.. اتصال بين بدر عبدالعاطي ورافائيل جروسي حول تطورات الأوضاع الإقليمية
وزيرة الثقافة: اكتشاف الطاقات الشابة ورعايتها.. وأوركسترا وكورال مصر الوطني خطوة هامة لتأهيل المواهب بالمحافظات
موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شوال وتوقيت الصلاة
ترامب ينفي وجود مؤشرات على تقديم روسيا معلومات استخباراتية لإيران عن القوات الأمريكية
وزيرة خارجية بريطانيا: نؤكد ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين
صلاح يعود من جديد .. هل بدأ شهر العسل مجددًا مع سلوت في ليفربول؟
قرب الـ 52 .. صعود جديد في أسعار صرف الدولار الآن
مقترح زملكاوي بتجنيس بيزيرا للعب باسم منتخب مصر.. هل يوافق العميد؟

عبدالله هشام

اقترح المعلق الرياضي أحمد الطيب، تجنيس البرازيلي خوان بيزيرا لاعب نادي الزمالك للعب باسم منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وكتب الطيب عبر حسابه على فيس بوك : اقترح الاهتمام بمشروع  تجنيس شرعى 100% لجناح الزمالك بيزيرا لصالح منتخب مصر  لا هو غلط ولا عيب ولا حرام بل هو شرعى و قانونى وأقوى منتخبات العالم تجنس لاعبين طبقاً للشروط  الدولية.

وأوضح : اسبانيا جنّست اللاعب البرازيلى دييجو كوستا مهاجم  اتليتكو مدريد بل وشارك كلاعب اسبانى امام منتخب وطنه الأصلى البرازيل وفى البرازيل فى كأس عالم 2014 بالمناسبة منتخب مصر اشرك لاعب مجنّس  و هو الحارس اليونانى (براسكوس ) فى كأس أمم افريقيا 1957، فازت مصر باللقب.

واختتم الطيب تصريحاته: بيزيرا لا يزال بعمر 22 سنة وأمامه مستقبل كبير كلاعب دولى بعد بقائه  المدة القانونية لشرعية التجنيس وكجناح ايمن وقت مشاركته سيكون محمد صلاح وزيزو قد اعتزلا  اللعب الدولى، ومرموش فى كامل عطائه اعملها يا ابوريدة، صفقة تجنيس فى المقص.

فهل يوافق العميد حسام حسن على هذا المقترح؟ 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

