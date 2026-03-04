إبراهيم عبد الجواد يكشف أرقام بيزيرا وزيزو لهذا الموسم

قارن الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بين أرقام نجم الزمالك خوان بيزيرا و نجم الاهلي أحمد سيد زيزو في الموسم الحالي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب إبراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك: الأرقام بتقول إن بيزيرا وزيزو كل واحد فيهم عنده معدل "نص مساهمة تهديفية" في كل مباراة خلال المباريات اللي شاركوا فيها لحد دلوقتي.

وحافظ فريق الزمالك علي صدارته لجدول الدوري المصري عقب انتهاء الجولة 20 من بطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي تعادل امام زد 1-1 بينما حقق إنبي الفوز على المصري 3-2 بالإضافة لفوز الزمالك 1-0 على بيراميدز وتعادل بتروجت ومودرن سبورت 1-1.

ترتيب جدول الدوري المصري

1- الزمالك 40 نقطة من 18 مباراة.

2- براميدز 37 نقطة من 18 مباراة.

3- الأهلي 37 نقطة من 18 مباراة.

4- سيراميكا كليوباترا 37 نقطة من 19 مباراة.

5- المصري البورسعيدي 29 نقطة من 18 مباراة.

6- سموحة 28 نقطة من 19 مباراة.

7- وادي دجلة 28 نقطة من 19 مباراة.

8- زد 26 نقطة من 19 مباراة.

9- البنك الأهلي 25 نقطة من 18 مباراة.

10- بتروجت 25 نقطة من 19 مباراة.