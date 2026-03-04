قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مزايا كارت الخدمات المتكاملة 2026.. إعفاءات وتسهيلات جديدة لذوي الإعاقة
العراق يمدد إغلاق أجوائه أمام حركة الطيران 72 ساعة
موعد آذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم 14 رمضان
هيئة التجارة البحرية البريطانية: تعرض ناقلة نفط لانفجار قرب الإمارات
الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية دمرت مقاتلة إسرائيلية شمال طهران
الصحة: نستهدف الوصول بنسبة استخدام الوسائل بين السيدات في سن الإنجاب إلى 70%
مصر تؤكد رفضها أي ذرائع لتبرير الاعتداءات أو المساس بسيادة الدول العربية
مصر والسعودية والإمارات وعمان وسوريا تحذر من اتساع نطاق الصراع وتهديده للأمن والسلم الدوليين
وزير دفاع الاحتلال يصدر تعليمات باغتيال أي مسؤول يتم تعيينه من قبل النظام الإيراني
هجمات على الكويت والعراق.. وتعرض ناقلة نفط لانفجار بالإمارات
مصادر أمنية: مسيرة تستهدف مقر جماعة معارضة كردية إيرانية في إقليم كردستان العراق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم عبد الجواد يكشف أرقام بيزيرا وزيزو لهذا الموسم

ابراهيم عبد الجواد
ابراهيم عبد الجواد
ميرنا محمود

قارن الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بين أرقام نجم الزمالك خوان بيزيرا و نجم الاهلي أحمد سيد زيزو في الموسم الحالي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب إبراهيم عبد الجواد  عبر فيسبوك: الأرقام بتقول إن بيزيرا وزيزو كل واحد فيهم عنده معدل "نص مساهمة تهديفية" في كل مباراة خلال المباريات اللي شاركوا فيها لحد دلوقتي.

وحافظ فريق الزمالك علي صدارته لجدول الدوري المصري عقب انتهاء الجولة 20 من بطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي تعادل امام  زد 1-1 بينما حقق إنبي الفوز على المصري 3-2  بالإضافة لفوز الزمالك 1-0 على بيراميدز وتعادل بتروجت ومودرن سبورت 1-1.
ترتيب جدول الدوري المصري

1- الزمالك 40 نقطة من 18 مباراة.

2- براميدز 37 نقطة من 18 مباراة.

3- الأهلي 37 نقطة من 18 مباراة.

4- سيراميكا كليوباترا 37 نقطة من 19 مباراة.

5- المصري البورسعيدي 29 نقطة من 18 مباراة.

6- سموحة 28 نقطة من 19 مباراة.

7- وادي دجلة 28 نقطة من 19 مباراة.

8- زد 26 نقطة من 19 مباراة.

9- البنك الأهلي 25 نقطة من 18 مباراة.

10- بتروجت 25 نقطة من 19 مباراة.

إبراهيم عبد الجواد نجم الزمالك خوان بيزيرا أحمد سيد زيزو الاهلي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

بالصور

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟
أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟
أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان
مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان
مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا
أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا
أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

