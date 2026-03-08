«ترجع بالسلامة يا بطل».. تريزيجيه يدعم كريم فؤاد بعد تأكد إصابته في الرباط الصليبي

حرص محمود حسن تريزيجيه نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي دعم ومسانده زميله كريم فؤاد، بعد تأكد إصابته بقطع جزئي في رقعة الرباط الصليبي.

ونشر محمود حسن تريزيجيه عبر حسابه علي إنستجرام صورة لكريم فؤاد وعلق قائلا "ترجع بالسلامة يا بطل".

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا أعلن فيه إصابة لاعبه كريم فؤاد بقطع جزئي في رقعة الرباط الصليبي.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن الأشعة التي أجريت للاعب أكدت إصابته، وتم إرسال التقرير الطبي وصور الأشعة إلى الخبير الألماني الذي أجرى له الجراحة السابقة، للتشاور حول تحديد طريقة العلاج المناسبة.

وتعرض فؤاد للإصابة أثناء مشاركته في مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، حيث اشتكى من آلام في الركبة وسقط متأثرًا بالإصابة في الدقيقة السابعة من اللقاء، الذي انتهى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده بعد هذا الفوز إلى 40 نقطة، محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز والأهلي اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي.