محاكمة بائع خضراوات متهم بالتعدّي على فتاة من ذوي الهمم .. اليوم

تستكمل محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار على رجب رئيس المحكمة، اليوم محاكمة المتهم بالتعدى على فتاة من ذوى الهمم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 12242 لسنة 2025 جنايات مركز كفر صفر والمقيدة برقم 1497 لسنة 2025 كلى شمال الزقازيق، قيام المتهم محمد.ص.م.ع 22 سنة، بائع خضراوات، ومقيم بمنشأة عبد اللطيف بمركز كفر صقر محافظة الشرقية بالتعدى على المجني عليها من ذوى الهمم ومقيمة بالموانسة بدائرة المركز.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قصد منزل والدة المجني عليها للإقامة بمسكنها كونه بلا مأوي، فاستجابت لرجائه بدافع الرحمة والإحسان، ولكنه استغل ذلك وقام بالتعدى على نجلتها المجنى عليها كونها من ذوى الهمم، معرضاً حياتها للخطر، وعندما حاولت والدة المجني عليها منعه أشهر في مواجهتها سلاحاً أبيض " سكين " مهدداً به إياها لمنعها من الإبلاغ عنه ومستغلاً كبر سنها وعجزها عن رد أذاه أو التصدي له، ثم تمادى فى التعدي، فصار يدخل المنزل عنوه دون رضائها قاصداً من ذلك التعدي على نجلتها ومواقعتها بغير رضاها، واستمر على ذلك في أوقات متتابعة حتى حملت منه سفاحا.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي تنظر القضية اليوم.