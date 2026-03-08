أعمال لها ثواب الحج.. اطوي الزمن بجلسة ذكر بعد الفجر

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، عن أعمال لها ثواب الحج والعمرة.

أعمال لها ثواب الحج

وقال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية إن النية الصادقة والعزم على الحج متى تيسر من الأعمال التي لها ثواب الحج والعمرة.

ومن الأعمال التي لها ثواب الحج، جلسة الضحى بعد صلاة الفجر في جماعة من الأعمال التي يعدل ثوابها ثواب الحج والعمرة.

وبيَّن النبي ثواب جلسة الذِّكر والقرآن بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، وصلاة الضحى بعد الشروق بثلث ساعة تقريبًا، وأخبر أن ثوابها كثواب الحجة والعمرة، فقال ﷺ: «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ، وَعُمْرَةٍ، تَامَّةٍ، تَامَّةٍ، تَامَّةٍ». [أخرجه الترمذي].

عبادات تعادل ثواب الحج

ووجهت الطفلة هبة، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، تقول فيه "هل في أعمال لها نفس ثواب الحج؟

وأجاب الدكتور أحمد عصام فرحات على السؤال، خلال برنامج "اقرأ وربك الأكرم" على قناة "صدى البلد"، أن هناك أعمال لها نفس ثواب الحج، وهذا يكون في الجزاء وليس في الإجزاء.

وتابع: ومعنى ذلك، أن المسلم القادر يجب عليه الحج، ولا يقوم بعمل الأعمال التي لها نفس ثواب الحج ويظن أنه بذلك أسقط الفريضة، أو يصلي في المسجد الحرام والصلاة فيه بمائة ألف صلاة، فلا يصلي مائة ألف صلاة بعد ذلك.

وأشار إلى أن الإجزاء أي لا تغني عن أداء الفريضة سواء في الحج أو الصلاة، ولكن يأخذ ثواب الحج إذا عملها.وأوضح أن من هذه الأعمال هو النية الصالحة التي يتمنى بها الإنسان أن يحج بيت الله الحرام، ومنها كذلك المحافظة على الصلوات جماعة في المساجد وخاصة صلاة الفجر، ويذكر الله بعد الفجر حتى شروق الشمس.

كذلك من هذه الأعمال، أداء عمرة رمضان فهي تعدل الحجة، وكذلك الأذكار عقب الصلوات المفروضة، وحضور جلسات العلم، وبر الوالدين، وقضاء حوائج الناس.