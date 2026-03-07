إمام السيدة زينب يكشف عن أوقات الحج خلال العام.. فيديو

قال الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، إن الحج له أوقات وأماكن معينة وشروط محددة.

وأجاب الدكتور أحمد عصام فرحات على السؤال، خلال برنامج "اقرأ وربك الأكرم" على قناة "صدى البلد"، أن أشهر الحج هي: شوال وذو القعدة وذو الحجة، والله تعالى يقول "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ".

وأشار إلى أن الحج له مكان معين وهو أرض المناسك والمشاعر، في مكة المكرمة، كما أن الحج واجب على المسلم البالغ العاقل المكلف القادر على تكاليف الحج ماليا وبدنيا.

أجر الحج وثوابه

كما بين رسول الله أجر الحج والذي هو كبير ويغفر جميع الذنوب لقول النبي "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه".

كما قال رسول الله "ثلاثة في ضمان الله، رجل إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا إلى بيت الله".

وقال رسول الله "الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" ومكان الحج ممنوع فيه أي خطأ ويجب الإلتزام فيه بأخلاق النبي.

كما أن الله جعل الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة في غيره، ويستحب أن نزور المدينة المنورة بعد الحج لإلقاء السلام على رسول الله وزيارة الروضة الشريفة، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة في غيره.